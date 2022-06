Una tercera mujer declaró ante la Justicia contra Sebastián Villa: relató que el futbolista de Boca la abusó sexualmente

Según el relato de la joven de 23 años, el episodio ocurrió el mismo día de la denuncia de violación del colombiano contra su ex pareja.

Una tercera mujer aseguró ante la Justicia en las últimas horas haber sido víctima de violencia por parte del futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa. El deportista afronta dos causas en Argentina: una por violencia de género realizada por su expareja, Daniela Cortés, y otra por abuso sexual y tentativa de homicidio de otra expareja llamada Tamara Doldán.

La nueva involucrada, que decidió no realizar denuncia penal contra el deportista para no ver su trabajo afectado -explicó que es empleada en boliches donde acuden futbolistas-, declaró en el marco de la causa que involucra a Doldán.

Según su declaración del pasado jueves, a la que accedió Infobae, la joven identificada como F. sufrió un intento de abuso sexual por parte del futbolista el 26 de mayo de 2021, la misma noche en la que Doldán acusa a Villa de haberla violado.

El relato sitúa al delito en la casa del barrio privado Venado II (Canning, Buenos Aires), donde vive Villa. Allí llegó F. luego de trabajar hasta la 1 de la mañana en un boliche de San Telmo. Acudió junto a una amiga luego de la invitación de la novia del seguridad de Villa, apodado Vikingo.

“En el living yo le dije a Villa si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca. Me dijo que sí. Ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fue dos segundos. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y el me besaba igual en la boca”, expresó la mujer en su declaración ante la Fiscalía.

El episodio ocurrió en la misma habitación y apenas minutos después del momento en que Doldán asegura fue violada.

"Cuando intento salir de la pieza, me empujó a la cama. Forcejeamos, él igual me agarraba de los brazos y me empujaba. No entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Después, se bajó los pantalones y se subió encima mío. Cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama. En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”, contó F.

La joven relató también a la fiscal Vanesa González que conoció a Villa en otra fiesta tiempo atrás en un apartamento de Puerto Madero. "Fui con otras dos amigas y cuando se terminó la fiesta ahí, él dijo que vayamos a su casa en Canning. Él ahí estaba bien, normal, nos llevamos bien. Yo estuve con él la primera vez que nos pagó la presencia, el día de Puerto Madero, pero lo hice porque yo quise. Pero no la pasé bien y nos fuimos. Él es bruto, te ahorca y te pega cachetazos, al momento de tener relaciones sexuales”, narró.