Uno a uno: quiénes son los líderes talibanes que lograron tomar el control de Afganistán

El rápido éxito de los talibanes ha provocado preguntas sobre cómo el grupo insurgente pudo obtener el control tan pronto después de la retirada de las tropas estadounidenses y lo que todos quieren saber: quiénes son y qué quieren.

La inteligencia norteamericana había pronosticado que pasarían pocas semanas antes de que el gobierno civil de Afganistán en Kabul cayera a manos de los combatientes talibanes, pero solo tomó unos pocos días.

El domingo, los talibanes volvieron a tomar la capital del país dos décadas después de que las tropas de Estados Unidos las expulsaran de Kabul. Ese mismo día el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y dejó el palacio presidencial a los talibanes.

El rápido éxito de los talibanes ha provocado preguntas sobre cómo el grupo insurgente pudo obtener el control tan pronto después de la retirada de las tropas estadounidenses y lo que todos quieren saber:

¿Quiénes son y qué quieren los talibanes?

Es un grupo formado en el año 1994 por ex combatientes de la resistencia afgana, que lucharon contra la invasión soviética en 1980. El objetivo del grupo era imponer su interpretación de la ley islámica y eliminar cualquier injerencia extranjera. Después de que tomaron el control de Kabul en 1996, la organización sunita estableció reglas estrictas. Las mujeres tenían que cubrirse de la cabeza a los pies, no se les permitía estudiar ni trabajar y se les prohibía viajar solas. También se prohibieron la televisión, la música y las fiestas no islámicas.

En setiembre del 2001, un grupo de hombres secuestraron cuatro aviones y estrellaron dos de ellos contra las torres gemelas, el corazón de Nueva York. Aquel atentado que costó la vida de más de 2.700 personas fue orquestado por la organización Al Qaeda, especialmente por su líder Osama Bin Laden, que operaba desde el país controlado por los talibanes. Con el objetivo de evitar que los talibanes proporcionen un refugio al grupo terrorista, las fuerzas estadounidenses invadieron Afganistán.

Desde entonces, en las dos décadas transcurridas desde que fueron expulsados ​​del poder, los talibanes han estado librando una insurgencia contra las fuerzas aliadas y el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos.

¿Quiénes son los líderes?

Haibatullah Akhundzada, el líder supremo

El mulá Haibatullah Akhundzada fue nombrado jefe de los talibanes en mayo de 2016 durante una rápida transición de poder, días después de la muerte de su predecesor, Mansur, liquidado por un ataque de un dron estadounidense en Pakistán.

Antes de su designación, se conocía poco de Akhundzada, hasta entonces más centrado en cuestiones judiciales y religiosas que en el arte militar.

Aunque este erudito gozó de gran influencia en el seno de la insurgencia, de la que lideró el sistema judicial, algunos analistas creían que su papel al frente del movimiento sería más simbólico que operativo.

Hijo de un teólogo, originario de Kandahar, el corazón del país pastún en el sur de Afganistán y cuna de los talibanes, Akhundzada obtuvo rápidamente una promesa de lealtad de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al Qaeda. El egipcio lo llamó "emir de los creyentes", denominación que le permitió afianzar su credibilidad en el mundo yihadista.

Akhundzada tenía la delicada misión de unificar a los talibanes, fracturados por una violenta lucha por el poder tras la muerte de Mansur y la revelación de que habían ocultado durante años la muerte del fundador del movimiento, el mulá Omar.

El insurgente logró mantener unido al grupo y continuó siendo bastante discreto, limitándose a transmitir mensajes anuales raros en los días festivos islámicos.

El mulá Baradar, cofundador

Abdul Ghani Baradar, nacido en la provincia de Uruzgan (sur) y educado en Kandahar, es el cofundador de los talibanes junto con el mulá Omar, fallecido en 2013, pero cuya muerte fue ocultada durante dos años.

Como muchos afganos, su vida se moldeó con la invasión soviética en 1979, que lo convirtió en muyahidín, un combatiente islámico fundamentalista, y se cree que luchó junto con el mulá Omar.

En 2001, tras la intervención estadounidense y la caída del régimen talibán, se decía que formaba parte de un pequeño grupo de insurgentes dispuestos a un acuerdo en el que reconocían la administración de Kabul. Pero esta iniciativa resultó infructuosa.

Abdul Ghani Baradar era el jefe militar de los talibanes cuando fue arrestado en 2010 en Karachi, en Pakistán. Fue liberado en 2018 especialmente por la presión de Washington.

Es escuchado y respetado por las distintas facciones talibanes, por lo que fue nombrado jefe de su oficina política, ubicada en Catar. Desde el país del golfo llevó las negociaciones con los estadounidenses, que condujeron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán.

Sirajuddin Haqqani, el jefe de la red Haqqani

Es hijo de un célebre comandante de la yihad antisoviética, Jalaluddin Haqqani, Sirajuddin es a la vez el número dos de los talibanes y el jefe de la red Haqqani.

Esta red, fundada por su padre, está clasificada como terrorista por Washington, que siempre la consideró como la facción combatiente más peligrosa ante las tropas estadounidenses y de la OTAN en los últimos dos decenios en Afganistán.

También está acusado de haber asesinado a algunos altos responsables afganos y de haber retenido como rehenes a occidentales para obtener un rescate o mantenerlos como prisioneros como el militar estadounidense Bowe Bergdahl, liberado en 2014 a cambio de cinco detenidos afganos de la cárcel de Guantánamo.

Conocidos por su independencia, sus habilidades de lucha y sus fructíferos asuntos, se cree que los Haqqani están a cargo de las operaciones de los talibanes en las áreas montañosas del este de Afganistán y que tendrían una gran influencia en las decisiones del movimiento.

El mulá Yaqub, el heredero

Hijo del mulá Omar, Yaqub es el jefe de la poderosa comisión militar de los talibanes, que decide las orientaciones estratégicas en la guerra contra el Ejecutivo afgano.

Su ascendencia y sus vínculos con su padre, a quien adora como jefe de los talibanes, lo convirtieron en una figura unificadora dentro de un amplio y diverso movimiento.

Las especulaciones sobre su papel exacto en la insurgencia son persistentes. Algunos analistas creen que su nombramiento al frente de esta comisión en 2020 fue solo simbólico.