Vacunación en Jamaica, Nicaragua y Haití no llega al 10% de la población, alertó la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este miércoles que la vacunación anticovid en Jamaica, Nicaragua y Haití no llega al 10% de la población, e instó a vigilar los brotes localizados de contagio del virus en todo el continente.

Sólo 37% de las personas en América Latina y el Caribe han completado el esquema de inmunización contra el Covid-19, y el avance de la vacunación en la región es dispar, dijo en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne.

"Mientras siete países y territorios de las Américas han vacunado a más del 70% de sus poblaciones, igual número todavía no ha vacunado al 20%. Jamaica, Nicaragua y Haití aún no han alcanzado ni siquiera el 10% de cobertura", señaló, urgiendo a los países con dosis excedentes a compartirlas con la región.

Etienne señaló que en el último mes disminuyeron los contagios de Covid-19 en todo el continente, aunque sigue habiendo un alto número de casos, con tendencias locales que "siguen siendo preocupantes".

Destacó picos de hospitalización en muchas provincias del suroeste de Canadá, un importante brote en Alaska y altas tasas de nuevas infecciones en Cuba, Bermuda y Barbados.

Además, reportó un incremento de ocupación de camas en cuidados intensivos en Costa Rica y Belice, y un aumento de nuevos contagios en la región metropolitana de Santiago y las ciudades portuarias de Coquimbo y Antofagasta, en Chile.

"Los gobiernos deben vigilar de cerca las tendencias locales porque la dinámica de la infección varía mucho dentro de cada país, en parte debido a las diferencias en la disponibilidad y la aceptación de vacunas", dijo.

Nuevos acuerdos con Sinopharm y AstraZeneca

En pos de acelerar la vacunación en el continente, la OPS anunció que concluyó dos nuevos acuerdos para ofrecer vacunas anticovid adicionales a sus países miembros.

Estas dosis son complementarias a las obtenidas por pactos bilaterales y donaciones, o a través del mecanismo global Covax impulsado por la OMS.

Al convenio con la farmacéutica china Sinovac informado la semana pasada, se sumaron otros con la también china Sinopharm y la anglosueca AstraZeneca.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que habrá 18,5 millones de dosis de Sinovac y AstraZeneca disponibles este año y vacunas de los tres productores en 2022, dependiendo de las cantidades solicitadas por los países.

Barbosa explicó que solo los inmunizantes con aval de la OMS pueden ser adquiridos por el fondo rotatorio de la OPS, que ofrece vacunas consideradas eficaces y seguras a precios asequibles a todos los países miembros.

Y alentó "a todos los productores de vacunas del mundo a participar en el proceso porque así habrá más vacunas disponibles".

La OPS está asistiendo a Cuba en el trámite para obtener luz verde de la OMS para sus vacunas anticovid, lo cual impulsaría su comercialización.

"Ya tuvimos una reunión con el equipo de la OMS y los productores de la vacuna. Y vamos a tener otras reuniones, porque nuestro interés es que todas las vacunas (contra covid-19) puedan participar en el proceso de la OMS para recibir la autorización de uso de emergencia", dijo Barbosa.

Decisiones soberanas

Hasta ahora, la OMS ha aprobado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Otras vacunas continúan bajo estudio, entre ellas la rusa Sputnik V, la francesa Sanofi y la estadounidense Novavax.

Agencias reguladoras nacionales de Venezuela, Vietnam, Irán y Nicaragua ya autorizaron el uso de vacunas anticovid cubanas.

Consultado al respecto, Barbosa subrayó que son decisiones soberanas de los países, y declinó comentar sobre la eficacia de vacunas que no completaron el proceso de precalificación de la OMS.

"No es que puedan ser malas o buenas, simplemente no podemos hablar sobre lo que nuestros colegas de Ginebra no han revisado de manera cuidadosa", dijo

Cuba anunció en septiembre el inicio de intercambios con expertos de la OMS para el reconocimiento de vacunas anticovid producidas por la farmacéutica estatal BioCubaFarma.

Las vacunas Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus y Abdala de BioCubaFarma aparecen como interesadas en ser evaluadas por la OMS al 29 de septiembre, última actualización de la OPS del trámite de precalificación de inmunizantes ante la OMS.

Según este documento, las cuatro vacunas se basan en una proteína del virus SARS-CoV-2, conjugada químicamente con meningococo B, toxoide tetánico o aluminio.

