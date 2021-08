Varios militares estadounidenses murieron en el ataque al aeropuerto de Kabul, según confirmó vocero del Pentágono

Indicó además que otros están siento tratados por las heridas que sufrieron, pero no precisó números.

Un "ataque complejo" el jueves en el aeropuerto de Kabul, donde se llevaba a cabo una operación masiva de evacuación de personas tras la toma del poder por los talibanes, causó varias víctimas estadounidenses y civiles, dijo el Pentágono.

"Podemos confirmar que la explosión en la Abbey Gate fue consecuencia de un ataque complejo que resultó en varias víctimas civiles y estadounidenses. También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de la Abbey Gate", tuiteó el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021