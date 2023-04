Video: choferes de ómnibus golpearon al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni

Como consecuencia del ataque, que demoró en ser aplacado por las fuerzas de seguridad, el ministro sufrió una herida cortante en el rostro.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), fue golpeado este lunes cuando llegó a una protesta que se realizaba en la avenida General Paz por el asesinato de un conductor de ómnibus.

El jerarca fue golpeado por otros choferes que participaban de la manifestación, de acuerdo a lo que informaron medios locales. Además, le tiraron con botellas.

COLECTIVEROS ATACARON A BERNI Y LE TIRARON PIEDRAS AL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE | Incidentes y mucha tensión en la protesta por el crimen de un chofer en La Matanza pic.twitter.com/MUTR74KTXh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 3, 2023

Al llegar al lugar de la protesta, el ministro afirmó: “Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto. Yo no me escondo, estoy acá".

En ese marco, Berni fue golpeado por los choferes, que se manifestaban por la muerte del conductor de la línea 620 en La Matanza.

Como consecuencia del ataque, que demoró en ser aplacado por las fuerzas de seguridad, el ministro sufrió una herida cortante en el rostro.