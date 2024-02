Video muestra el momento en el que el avión que se estrelló en una ruta de EE.UU. comenzó a perder altitud

La aeronave era propiedad de la empresa de vuelos chárter Hop a Jet Worldwide Jet Charter.

En las últimas horas se conoció un video del accidente en el que dos personas murieron y otras tres sobrevivieron al estrellarse un pequeño avión en una autopista cerca de la ciudad de Naples, en la costa suroeste de Florida (EE.UU.).

El accidente se produjo alrededor de las 15:21 hora local (20:21 GMT) del viernes, después de que el piloto de la aeronave se comunicara con la torre de control del aeropuerto de Naples para informar de que tenía problemas en los dos motores. Se trataba de una Bombardier Challenger 600 que había despegado de Ohio.

Las dos víctimas que murieron en el accidente fueron el piloto Edward Daniel Murphy, de 50 años, y el segundo al mando, Ian Frederick Hofmann, de 65 años.

La avioneta se precipitó sobre la carretera interestatal I-75, según indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). En el audio de la torre de control del aeropuerto de Naples se escucha al piloto avisar del fallo de los dos motores y que estaban a dos millas (unos tres kilómetros) del aeródromo, "antes de decir que no podrían llegar", por lo que tuvo que efectuar una aterrizaje de emergencia en una de las vías de la I-75, según el canal local NBC2.

Imágenes de video divulgadas inicialmente en las redes sociales mostraban la avioneta en llamas en la calzada y con densas nubes de humo elevándose. Luego, en las últimas horas se conocieron otros videos, como uno en el que se ve cómo el avión comenzó a perder altura hasta quedar al nivel de los autos y luego estrellarse.

WATCH: New video shows Friday's plane crash on I-75 in Naples, Florida pic.twitter.com/M8EvNtgcxv

— BNO News (@BNONews) February 12, 2024