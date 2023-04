Video muestra violento asalto a turista uruguayo en el barrio porteño de Palermo en plena tarde

El joven turista se encontraba solo, cargando varias bolsas, y se aprestaba a cruzar la calle.

Un turista uruguayo fue violentamente asaltado en el barrio porteño de Palermo Soho, en Argentina.

El episodio ocurrió a finales de la semana pasada, pero cobró notoriedad en las últimas horas porque se conoció el registro de las cámaras de seguridad de la zona, que muestra el violento talante de lo sucedido.

El joven turista se encontraba solo, cargando varias bolsas, y se aprestaba a cruzar la calle, en el cruce de El Salvador y Gurruchaga, sobre las 17:30 horas. Las imágenes muestran cómo los asaltantes se le acercan por detrás y, cuando el hombre comienza a cruzar, lo abordan.

El video permite ver cómo el hombre fue tirado al piso en plena calle, cuando por la zona circulaban autos. Luego de robarle un reloj, los delincuentes fueron recogidos por dos personas en dos motos y huyeron.

“Fue todo muy rápido: no duró más de diez segundos”, contó el joven en diálogo con el medio argentino Todo Noticias. “Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento, pero por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina”, agregó.