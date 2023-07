Video: se estrelló un avión cisterna que combatía uno de los incendios forestales que están arrasando Grecia

Según las primeras informaciones de las autoridades, los dos pilotos, pertenecientes a la fuerza aérea, están desaparecidos.

Un avión cisterna con dos tripulantes se estrelló este martes en la isla griega de Eubea mientras combatía uno de los incendios forestales que están arrasando Grecia, asolada por unas elevadas temperaturas desde hace diez días.

En la isla ubicada cerca de Atenas el avión se estrelló "mientras luchaba contra un incendio en Platanisto", un pueblo de la isla, informó en un comunicado la fuerza aérea griega, que desplegó en el lugar del accidente a dos helicópteros para las operaciones de rescate.

El aparato, que intervenía con al menos otros tres aviones y un centenar de bomberos, se estrelló en un barranco.

La cadena pública EPT difundió un video del avión en el momento del incidente, desapareciendo tras las llamas y una espesa humareda negra.

