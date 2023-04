Video: un adolescente de 13 años tomó el volante de un ómnibus escolar en Michigan cuando notó que la conductora se había desmayado

Posteriormente, el informe policial señaló que la conductora sufrió "algunos mareos" mientras conducía.

Un adolescente de 13 años, estudiante de séptimo año, se convirtió en un héroe local en Michigan, Estados Unidos, luego de ponerse al frente del volante ante el desmayo de la persona que conducía el ómnibus en el que viajaban él y otros jóvenes.

El episodio sucedió a mediados de esta semana, cuando Dillon Reeves, el joven héroe en cuestión, viajaba en el ómnibus escolar de regreso a su casa junto a otros estudiantes de la Secundaria Lois E. Carter, en Warren.

En el video, que fue difundido por la Policía de Michigan, se ve cómo la conductora del ómnibus, de 40 años, comienza a sentirse mal: se abanica con el gorro, le tiemblan las manos y finalmente pierde el conocimiento.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze

— Mike Sington (@MikeSington) April 28, 2023