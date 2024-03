Violación grupal en India: detuvieron a otras cuatro personas; "me pisotearon, me pegaron y me quitaron toda la ropa", contó la mujer

La pareja española acudió este martes a declarar por última vez ante la policía, antes de subirse a sus motocicletas y emprender un viaje de aproximadamente dos días hacia Nepal, su último destino antes de volver a España.

La Policía india afirmó este martes que han sido detenidos todos los sospechosos implicados en el ataque y violación de una mujer brasileña con ciudadanía española -Fernanda- y la agresión a su pareja -Vicente- el pasado viernes en el noreste de la India.

"Hemos arrestado a todos los implicados en el caso", dijo a EFE Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Policía de Dumka, una región remota del estado de Jharkhand, donde ocurrió el incidente.

Cuatro sospechosos más fueron arrestados anoche, lo que eleva a un total de ocho las personas que se presume implicadas en el crimen, agregó Kherwal.

La pareja de experimentados viajeros, que lleva varios años viajando para recorrer el mundo en moto, había instalado una carpa en un descampado de una aldea de Dumka para pasar la noche del viernes pasado, cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres los atacó.

El caso ha recibido gran atención mediática, en parte por tratarse de extranjeros, por lo que la policía constituyó dos equipos de investigación especial para recabar todas las pruebas posibles.

Además, el Tribunal Superior de Jharkand ordenó una respuesta de las principales autoridades del estado a cargo de la investigación, el ministro de Interior regional, y el jefe de policía del distrito de Dumka, donde ocurrió el ataque, antes del 7 de marzo.

Hasta el momento el caso se encuentra en un tribunal subalterno que, según el proceso judicial, podrá llevar el caso a termino una vez concluida la investigación policial dentro de los próximos 30 días.

En este sentido, la pareja acudió este martes a declarar por última vez ante la policía, antes de subirse a sus motos y emprender un viaje de aproximadamente dos días hacia Nepal, su último destino antes de volver a España.

La ley establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación según el código penal indio debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.

"Me pisotearon, me pegaron, me quitaron toda la ropa y me violaron"

“Lo principal es estar vivos. Lo demás es muy duro, muy fuerte, pero al menos podemos contarlo, peor hubiera sido si no pudiésemos contarlo”, afirmó Fernanda en entrevista con el programa radial español Herrera en COPE.

La mujer contó cómo inició la situación y narró cómo vio venir lo que iba a darse: “Primero vinieron tres hombres, intentaron hablar con Vicente. Pensábamos que ellos no sabían que había una mujer dentro de la tienda, que yo estaba dentro, entonces yo me quedé callada. Desde adentro, sin ver nada, solo oyendo, ya estaba nerviosa y buscando el número de la emergencia. Después supimos que ellos sabían que los dos estábamos ahí”.

“Salimos de la tienda, y cuando salgo había unos cuantos de mi lado y otros del lado de Vicente, y veo que uno de ellos tenía un cuchillo. Lo primero que hago es coger la piqueta de la tienda”, apuntó.

Sin embargo, según relató la mujer, ya para ese entonces era tarde: “Vienen, me cogen de la chaqueta, empiezan a tirarme de los pelos, tanto que hasta hoy cada vez que me peino se me cae un montón de pelo. Luego me tiraron al suelo, eran tres que estaban conmigo y cuatro con Vicente. Me pisotearon y me pegaron con la culata del cuchillo, me patearon en la cabeza, y me decían que haga silencio”.

“Me llevaron a un matojo que estaba a unos metros de la tienda, estaba muy oscuro, me quitaron toda la ropa y me violaron. Mientras unos se quedaban con Vicente otros se quedaban conmigo, se iban turnando. Así estuvieron casi tres horas. Finalmente, uno me dio la ropa, me dijo que me vista, pero antes volvió a violarme. Luego se fueron todos corriendo”, agregó.

Con datos de EFE