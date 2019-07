Volkswagen dijo adiós a la producción del “Beetle”

Se concluyó con el ensamblaje de la última unidad de este vehículo heredero del legendario sedán conocido como "escarabajo" o "fusca".

Entre aplausos y música de mariachi, Volkswagen dio por terminada la producción del “Beetle”. El miércoles concluyó el ensamblaje en México de la última unidad de este vehículo, heredero del legendario sedán conocido como “Escarabajo”, “Fusca”, “Coccinelle” o “Vocho”.

Decenas de obreros se reunieron desde temprano para dar los últimos toques a la flamante unidad, cuyo ensamblaje demandó unas siete siete horas.

“Yo fui el primer iniciador de la producción del New Beetle a nivel mundial en esta planta, en la planta de Puebla hace 22 años arranqué la producción , el día 7 de Julio del 97, un auto que fue para todo el mundo fabricamos 650 autos por día con un team de mexicanos comprometidos, con mucha valentía y mucho corazón , yo quiero transmitir ahora que veo salir a mi bebé de las lineas de producción que me da mucha emoción, me da mucho gusto porque quiero que crean en la calidad de trabajo de los mexicanos”, dijo Gonzalo Cigarroa, responsable de la línea de producción del Beetle.

El Beetle fue heredero del legendario VW Sedán, concebido en 1938 en Alemania y que fue producido hasta 2003, saliendo el último modelo también de esta planta en la ciudad de Puebla, al centro de México, país donde el clásico “Vocho” fue por años el auto consentido de la gente. Los últimos 65 modelos del “Beetle Final Edition” serán vendidos en México sólo por internet a un precio de 21.000 dólares para el modelo base. Cada vehículo posee una placa conmemorativa del 1 al 65.