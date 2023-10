"Volver a mi país sería irse y dejarlos ganar": el testimonio de una soldado uruguaya convocada por el Ejército de Israel

Fue llamada el pasado 8 de octubre y dice que está orgullosa de servir para el Ejército de Israel.

Después de los ataques de Hamás el 7 de octubre, el Ejército israelí llamó a todos los reservistas. Además, un 40% volvió sin que los convocaran.

Telemundo habló con Paula, una uruguaya de 27 años, que fue convocada por el Ejército. A pesar de que varios integrantes de su familia la llamaron para que vuelve a Uruguay, ella está segura de la decisión que tomó de retomar su trabajo allí.

La joven hace siete vive en este país, se enroló en el Ejército, se alejó luego de terminar con el servicio militar, y quedó en la reserva. Es instructora en explosivos, minas y demoliciones. Fue llamada el pasado 8 de octubre y dice que está orgullosa de servir para el Ejército de Israel.

"Estaba el 6 de octubre en el cumpleaños de una amiga, nos quedamos hasta las cuatro de la mañana, como cualquier día, como cualquier joven que sale con sus amigos", recordó Paula en diálogo con Telemundo. "Me volví a mi casa, me fui a dormir a eso de las cinco de la mañana", detalló.

"A las seis y media me despierto con gritos de mi compañera que vive conmigo, que me despierte, que estaba habiendo sirena de misiles. Yo no entendía nada porque yo vivo en una ciudad al lado de Tel Aviv, cuando llegan al centro es porque ya hubo sirenas y misiles al sur", explicó.

"Entonces esto nos tomó de sorpresa totalmente. Volvimos y automáticamente prendimos la tele porque es algo que no pasa acá", reafirmó. En medio de la entrevista que le estaba haciendo el periodista de Telemundo Ignacio Martirené, en la base militar donde se encuentra la sede central del Servicio de Mensajería de Israel, comenzó a sonar la alarma por alerta de caída de misiles desde la Franja de Gaza.

Ambos, junto al camarógrafo Raúl Ortiz, debieron ingresar por diez minutos al refugio. "Ahora me llega una notificación al celular con un ruido que me avisa que donde estoy está habiendo una sirena que hay que entrar al refugio. Y esta es la realidad en estos días", contó Paula.

"En cada piso hay un refugio, es un cuarto que está construido especialmente por si cae, por ejemplo, al lado tuyo y no pasa nada. Lo que dicen es que hay que seguir esperando, diez minutos hay que esperar", comentó.

Tras los diez minutos, la entrevista siguió desarrollándose. Y Paula narró que luego que suenan las alarmas y pasa el tiempo correspondiente su vida sigue normalmente. "Si estás en tu casa, seguís con tu vida. Si estás manejando en la ruta, te subís al auto y seguís manejando. Es algo que ya estamos acostumbrados y también en parte... como diciendo 'este es nuestro país, esta es nuestra casa, no van a poder con nosotros'.

"Mis hermanos, mucha gente me decía 'te vas a volver a Uruguay'", aseguró la joven. Sin embargo, enfatizó: "No, yo me quedo acá, eso sería irse, quizás sería dejarlos ganar porque ellos quieren que tengamos miedo. Y no, no tengo miedo".

"Nosotros defendemos a los civiles, es la tarea del Ejército. La tarea del Ejército no es atacar, es defender a sus civiles y defender el Estado judío acá y, por eso, no tengo miedo", cerró.