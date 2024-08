Yáñez declaró desde Madrid, pero defensa de Fernández no pudo hacer preguntas y consideró que instancia "no es válida"

"Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?", indicó la abogada del expresidente argentino.

La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez declaró este martes de forma remota desde Madrid, España, en el marco de la investigación judicial por su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. La defensa del exmandatario no pudo hacer preguntas y considera que la instancia “no es válida”.

Yáñez ratificó este lunes su denuncia contra Fernández y endureció la acusación: pasó de acusarlo de lesiones leves a lesiones graves. En este marco, la exprimera dama, que vive en Madrid junto al hijo de dos años que tiene con el exmandatario, declaró a distancia ante el juez del caso, como forma de ampliar su denuncia.

En Buenos Aires, en tanto, la defensa de Fernández fue al Juzgado donde se recibió el testimonio, pero no pudo intervenir. Así lo dijo la abogada Silvina Carreira.

“Para mí no es válida la declaración de hoy. Considero que está bien no revictimizar a la víctima: no estoy diciendo que ella sea una víctima, se considera una víctima. Pero si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa, para que mi cliente pueda ejercer su derecho constitucional? Hay un montón de formas de poder tomar ciertas audiencias”, afirmó en rueda de prensa, consignada por medios argentinos como TN.

La abogada fue además consultada sobre si se espera que Fernández declare: ante esto, indicó que el exmandatario lo hará “cuando se lo solicite” y sin “inconveniente”.

“Yo creo en lo que me dice mi cliente. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra persona tiene derecho a defenderse”, agregó.