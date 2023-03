"Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona": Jay Mammon realizó su descargó y reconoció una "relación" con Benvenuto

"Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Necesito recuperar mi vida", dijo el conductor de televisión.

El conductor de televisión argentino Jay Mammon publicó este miércoles un video en su cuenta de Instagram en el que desmiente la acusación de abuso sexual de un joven en su contra, que afirma que Mammon explotó sexualmente de él cuando era menor de edad.

Días atrás el joven Lucas Benvenuto, de 27 años, contó que había sido víctima de una red de corrupción de menores, mientras se discutía acerca de la detención del ex participante de Gran Hermano Marcelo Corazza.

En una entrevista sobre ese tema, Benvenuto narró que había sido "novio" de Jay Mammon cuando tenía 14 años y Mammon 32. En redes sociales explotó el escándalo y Mammon fue suspendido del programa que conducía.

Luego de varios días en silencio, se pronunció para negar todas las acusaciones de ilícitos y reconoció un vínculo de varios años con Benvenuto.

"Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Hace una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir y no me sale, no puedo. No tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar", comenzó.

En seguida, visiblemente quebrado, lanzó: "Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante".

El presentador contó que conoció a Benvenuto el 25 de abril de 2009 en una fiesta. "Él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo".

Luego recuerda un tuit del 2011 -que se viralizó en los últimos días- en el que escribe que había soñado que tenía relaciones sexuales con su expareja Lucas. "Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación con Lucas. En esa fecha (del tuit) Lucas tenía 19 años".

Sobre ese vínculo, relató que duró hasta que el joven tenía 25 años y enfatizó que estuvo "lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo"

"Entiendo que necesita sanar su historia. Pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. No quiero arreglo ni pacto entre las partes. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad. Necesito recuperar mi vida", cerró.