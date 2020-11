Jacqueline Ponzo: "Hay que reducir la movilidad"

La médica recalcó la necesidad de tomar medidas a nivel de institucional y gubernamental para no saturar la capacidad de rastreo y controlar la enfermedad en nuestro país.

Situación de la pandemia hoy:

Esa sensación de seguridad y que la enfermedad no es tan grave tiene que pasar para ir haciendo una gestión a la medida de los recursos que tenemos. Tenemos que hablar de la capacidad de diagnóstico, de la capacidad de testeo para hacer diagnóstico oportuno. El sistema se va a saturar pronto si no logramos contener. Un plano es la movilidad y otro es la gestión de la epidemia.

La evolución de la pandemia ha generado mucho conocimiento y hay preocupación por la situación de movilidad. La movilidad es necesaria para la economía y para la propia salid . Tenemos un campo muy amplio para ver como logramos una movilidad segura-. Hay una evolución y se generó una cierta sensación de seguridad de que Uruguay no iba a pasar lo que pasó en otros países o que esto no era tan grave. La situación es que es un problema grave y que en países con una epidemiologia similar a la nuestra cuando la epidemia se descontrola, Covid superó a estas causas de muerte y se cobró muchas vidas.

Fiestas

Es una situación de mucho riesgo las fiestas. Hay algunas medidas que podemos adoptar en relación a esto. Con las personas cercanas también es de riesgo y tenemos que reforzar el uso de las medidas de seguridad en los ambientes próximos y reducir la actividad social y los ambientes con grupos distintos. Encerrarse en este momento no es bueno, pero sí dosificar.

Hay necesidad de tomar medidas ya y no hay que esperar a eso. Hay medidas que dependen de las personas, pero hay otras a nivel institucional. El gobierno tiene tres niveles y en el gobierno que están iniciando los departamentales esto debe ser una prioridad ver cuáles son las medidas necesarias. Institucionalmente es en la educación, salud, gobierno, deporte hay que evitar la presencialidad que no sea imprescindible. Eso debemos restringirlo. No tenemos que esperar a que evolucione la pandemia, también para no saturar la capacidad de testeo. Cuando se alcanza el 5 % en la capacidad de testeo en otros países ya no se pudo controlar. Con 450 diarios estaríamos saturando la capacidad de testeo.