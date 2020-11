Mónica Bottero sobre las políticas de género: "Es un compromiso de todo el Estado"

La directora de Inmujeres se refirió a las acciones que se realizarán desde el ministerio en el marco del 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Resultados de encuesta de Prevalencia de Violencia de Género

8 de cada 10 mujeres vivió violencia en algún momento de su vida. Estos son los resultados de la segunda Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género que se inició en la administración pasada. En esta semana vamos a distribuir los datos y estos son insumos muy importantes para el próximo plan de todo el Estado para dar respuesta a la violencia de género en todo el quinquenio próximo.

640 mil mujeres vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o ex pareja. Esto se puede poner en perspectiva con respecto a la anterior encuesta que es menor. No necesariamente significa que haya más violencia, sino que ahora este fenómeno está más visualizado y las mujeres son conscientes de esto tipos de violencia. Hay índices altos en la frontera, Montevideo y zona Metropolitana. Es probable que en otros sectores no se visualice, en particular en pequeños poblados o en la zona rural.