Mónica Pujadas sobre el uso de tapabocas en niños: "Es recomendable porque nunca es 0 la posibilidad de transmisión"

La pediatra y epidemióloga integrante del GACH se refirió a la situación actual de covid-19 y cómo evalúa el nuevo protocolo de actuación en las escuelas.

Evaluación de las medidas

Fuimos aprendiendo como tantas otras cosas cual fue el rol real en cuanto a su dinámica de transmisión. Si bien pensamos que era similar a la gripe, luego se vio que no era igual y que los niños no se comportan igual que los adultos. No justificaba que se mantuvieran cerradas las escuelas.

Los niños están al final de la cadena de los hilos epidemiológicos. Puede existir la transmisión de niños a niños, sobre todo en el punto de corte de edad a los 10 años. Por debajo de los 10 años transmiten mucho menos. En todas las experiencias se dice que es de menos. Lo habitual es que se transmitan entre adultos.