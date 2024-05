🔴 Día de los Trabajadores: seguí la cobertura del acto central del Pit-Cnt

El único orador será el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

Como es tradicional, el Pit-Cnt convoca para este 1º de mayo a un nuevo acto para conmemorar el Día de los Trabajadores. En esta oportunidad, la consigna es “hacia el triunfo popular: por un país productivo y con justicia social”.

La central sindical convoca en Montevideo a los trabajadores a participar este miércoles en el acto que tendrá lugar desde las 10:00 horas en un escenario ubicado en Avenida del Libertador y La Paz. El único orador será el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

10:30 - Valeria Ripoll llegó como dirigente política y ya no como sindicalista

Valeria Ripoll llegó al acto; esta vez, como dirigente del Partido Nacional y no como sindicalista.

“Hay una necesidad de que los trabajadores que no votan al FA también se sientan representados por el Pit-Cnt”, dijo.

“Vine toda la vida al acto, no sentía ningún motivo que me hiciera no seguir participando. Estoy cerrando mi etapa como dirigente sindical”, agregó.

Además, afirmó que, a su juicio, “la mayoría de los trabajadores no se sienten representados por el Pit-Cnt porque ve la falta de independencia y que está demasiado partidizado”.

10:00 - Comienzan a llegar los precandidatos y dirigentes políticos

Ya más cerca de las 10:00 horas, dirigentes políticos y precandidatos a la Presidencia comenzaron a llegar y a intercambiar saludos, tanto entre ellos como con los trabajadores que se acercaron para escuchar la proclama.

Yamandú Orsi, Fernando Pereira y Pablo Mieres fueron algunos de los primeros en llegar.

9:00 horas - Los vendedores de comida ya tienen el aceite caliente y el fuego prendido

Los vendedores de comida llegan a la mañana para instalarse y buscar el mejor lugar. Con esto, el fuego se enciende temprano para poner alimentos en la parrilla y el aceite para freír pasteles y tortas.

Y si se trata de alimentos a la parrilla, los chorizos son los grandes protagonistas. Algunos vendedoras optan por tenerlos a media cocción desde temprano para darles "un golpecito" cuando comience a subir la demanda, más cerca del mediodía.

En tanto, con una propuesta pensada para combatir el frío, un puesto de comida sobre Avenida del Libertador ofrece cazuela de mondongo.

