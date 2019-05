1.200 policías estarán avocados a la seguridad para el clásico del próximo domingo en el Campeón del Siglo

El Ministerio del Interior informó por medio del jefe de seguridad del operativo, Alfredo Clavijo, que el trabajo comenzará a las 9:00 de la mañana del domingo

Los trabajos de seguridad serán en las inmediaciones al estadio Campeón del Siglo, pero también en controles de ruta, puntos de acceso y lugar de concentración de la hinchada de Nacional

El punto de convocatoria para la parcialidad visitante será el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco desde las 11:00 hasta la 13:30.

Alfredo Clavijo explicó que los controles se harán en el Aeropuerto y no en el ingreso al estadio. “Las cámaras de reconocimiento facial estarán ahí, personal de la AUF también. Luego que las personas pasan ese control van a la zona donde están los ómnibus a subir y esperar a ser trasladados. Los que ingresan a esa zona excluida ya virtualmente están dentro del estadio, fueron chequearas y registradas. Está todo el proceso de seguridad hecho. Cuando lleguen al estadio, van a descender y por una zona vallada van a ingresar”, explicó el jefe del operativo.

Cualquier hincha de Nacional, aunque tenga entrada para la Guelfi, si no va a la sede del Aeropuerto viejo y no hace el control antes de la 13:30, no podrá ingresar.

Luego de esa instancia 40 ómnibus de Cutcsa se harán cargo del traslado de los hinchas por ruta 101 y luego por la 102, por la que solo podrán pasar hinchas de Nacional.

Los parciales de Peñarol van a poder entrar al estadio desde las 12 del mediodía por las vías de acceso establecidas: Ruta 8, Camino Mangangá y Camino Siete Cerros.

El Ministerio del Interior también preparó un operativo especial para la salida de los hinchas.

“Sin importar el resultado va a evacuarse primero a la parcialidad de Nacional, por lo que la parcialidad de Peñarol va a tener que esperar adentro. En diez o quince minutos se evacúa totalmente la tribuna y unos quince minutos más lleva el traslado del estadio al Aeropuerto, ya lo tenemos cronometrado”, relató Clavijo.

Una vez que lleguen al aeropuerto viejo, los hinchas de Nacional se van por sus propios medios, en autos, ómnibus o el medio que elijan.