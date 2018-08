120 mil pollos murieron por falta de ración en los últimos 45 días

Lo informaron los façoneros que crían las aves para Tenent. El Ministerio de Ganadería inhabilitó ocho granjas de Canelones.

La empresa Tenent se presentó a concordato y cortó el suministro de ración a doce façoneros. El resultado ha sido la muerte de las aves. Los façoneros no pueden trabajar para otra empresa o vender los pollos porque tienen acuerdo con Tenet.

“Lo que ha pasado, a veces con problemas financieros como ha tenido esta empresa últimamente, es que no te llevan ración. Entonces pasa un día, pasa otro, pasan tres y se empieza a complicar. Uno no tiene la autoridad para poner ración de otra empresa, ni comprarla. Hay que dejarlos morir, no hay otra. O soltarlos afuera, pero esta granja críamos 60 mil pollos en galpones. Es imposible que haya pasto en cuatro o cinco hectáreas como para alimentarlos por mucho tiempo”, dijo José Luis Strazzarino, presidente Façoneros de Pollos.

El Ministerio de Ganadería realizó varias inspecciones y activó el sistema de monitoreo de producción aviar, que se activa cuando muerte más del 10% de las aves de un galpón. Detectó la muerte de los pollos por causa nutricional y no sanitaria. Por eso inhabilitó a ocho granjas de Canelones. Son tres de Tenent y cinco de façoneros que trabajan para esa empresa.

Telemundo intentó sin éxito hasta ahora una respuesta de los responsables de la empresa Tenent.