45% de los fallecidos con Covid-19 no se había vacunado o tenía dos dosis: ¿por qué este dato puede inducir a error?

El secretario general de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Luis Núñez, explicó a Telemundo por qué es incorrecto deducir que la vacuna casi no evita muertes.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes que 45% de los 156 fallecidos con Covid-19 entre octubre de 2021 y mediados de enero no se había vacunado o había recibido dos dosis. Si bien la cartera amplió la información, la presentación de este dato de forma aislada fue cuestionada ya que puede inducir a pensar que la inmunización no incide en evitar las muertes.

El secretario general de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Luis Núñez, explicó a Telemundo por qué es un error deducir esto.

En Uruguay, cerca de 76% de la población recibió dos dosis anticovid. El 24% restante se compone por personas no inmunizadas por elección o que integran franjas etarias que recién fueron incorporadas al esquema de vacunación, como es el caso de los niños de entre cinco y 11 años, que además tienen menor riesgo de cursar un cuadro grave de la enfermedad.

Por lo tanto, se parte de universos basales muy disímiles. Si se tiene en cuenta este factor, proporcionalmente mueren más personas no vacunadas, como quedó demostrado en un gráfico que el MSP publicó horas después de haber divulgado el primero.

Compartimos tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes según estatus vacunal. ACLARACIÓN:

La mediana de edad fue 77 años. pic.twitter.com/jdsIZ4gQr9 — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) January 18, 2022

"Personalmente no me pareció una forma adecuada de presentar un dato. Yo lo puedo entender, pero probablemente para las personas que no estén vinculadas a la salud o al manejo de gráficos en general puede dar lugar a la confusión y de hecho en las redes había muchas personas que interpretaban mal el dato", apuntó Núñez.

Para el secretario general de la SUMI, la forma correcta de presentar la información es a partir de la tasa cruda de mortalidad cada 100.000 habitantes. Este dato muestra con claridad que "las personas que se vacunan son las que menos chances tienen de fallecer por Covid-19, y eso es bien claro", afirmó.

Núñez también planteó que puede inducir a engaños preguntarse cuántos de los pacientes en CTI habían sido vacunados contra la enfermedad.

"No es un buen dato porque en realidad partimos de números totales totalmente diferentes. Entonces, decir que hay determinado porcentaje de vacunados en CTI a algunos les puede parecer mucho, pero en realidad partimos de una diferencia basal de miles de personas, entonces no se pueden comparar esos datos", precisó.