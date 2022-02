8M: Argimón dijo que le da "mucha pena" que se mezcle campaña por el Sí con agenda que "costó mucho" instalar

La vicepresidenta reiteró que lo mejor sería cambiar la fecha del paro general del Pit-Cnt. Además, se pronunció sobre revisión de la ley de género.

La vicepresidenta Beatriz Argimón reiteró que sería una buena decisión cambiar la fecha del paro general de 24 horas previsto por el Pit-Cnt para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Dijo que le da "mucha pena" que se mezclen reivindicaciones políticas como el "Sí" en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), con una agenda que en Uruguay "costó mucho" instalar y que contempla a mujeres de todos los perfiles.

"Estuve leyendo que hubo sindicatos que plantearon esa posibilidad y me parece muy bien que se revea, porque el 8 de marzo debe ser la mayor marcha que se da en Uruguay todos los años, en temas muy sensibles, y la verdad que mezclar las cosas nunca es bueno cuando se trata precisamente de demandas sociales. Cuando se empiezan a mezclar es cuando realmente perdemos todos", afirmó Argimón en rueda de prensa este jueves en Cerro Largo.

"Costó muchos años poder llevar adelante una agenda que tuviera que ver específicamente con temas de mujeres. El 8 de marzo es un día de reflexión no solo nacional sino internacional, y me parece que es una instancia buena de respetar en su esencia y no agregar otros componentes", agregó.

"Me parece que en el tema de las reivindicaciones de las mujeres, habemos de todas las filosofías, de todos los colores, de todas las clases sociales, de todo el país", planteó.

Ley de género

Por otra parte, la vicepresidenta respondió sobre la posibilidad de derogar la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género. Esta norma fue cuestionada por algunas colegas de la coalición multicolor, como la senadora blanca Graciela Bianchi y la diputada suplente de Cabildo Abierto Inés Monzillo, a partir de la violación grupal denunciada en enero y de las derivaciones de la investigación de oficio que ordenó el fiscal de Corte, Juan Gómez, por la difusión mediática de audios íntimos vinculados al caso.

Consultada sobre la norma en general, Argimón respondió: "A mí me parece que fue una ley que trajo un concepto que tiene una forma de mirar el flagelo desde una mirada complementaria de distintos lugares, que se votó pensando que había presupuesto. De hecho, yo ingresé a votarla porque se nos dijo que iba a tener todo el presupuesto. Las circunstancias no fueron esas y por eso ha sido una ley que no fue fácil su total vigencia en la operativa que se planificó".

"Respecto a si es necesaria una revisión, en principio las leyes todas pueden estar sometidas a modificaciones de acuerdo a cómo son sus efectos", agregó.

Argimón contó que 22 de febrero se inaugurará el primero de los tres juzgados especializados en violencia de género del interior, en San Carlos, y aseguró que en el correr del año quedarán operativos los otros dos.

"Tremendo disparate"

Sobre la campaña por el "sí" a la derogación de 135 artículos de la LUC, dijo: "Para nosotros hubo medias verdades y hubo mentiras. Algunas de ellas muy notorias, como decir que se busca privatizar la educación pública. No creo que exista en el país político de ningún partido que se arriesgara a decir tremendo disparate, por lo que significa la educación pública para los uruguayos, que está en nuestro ADN".