A dos días de las elecciones del FA, Pereira informó que deberá hacer cuarentena por positivo de Covid de su esposa

El expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, principal candidato a presidente del Frente Amplio, informó este viernes que deberá cancelar su agenda en los próximos días porque a su esposa le detectaron Covid-19. El anuncio se da a dos días de las elecciones internas de la coalición de izquierda, este domingo, cuando se espera que se consagre como el sucesor de Javier Miranda.

Pereira explicó la situación a través de un comunicado difundido a la prensa y en redes sociales.

"Mi esposa Adriana dio positivo de COVID, llegué ayer a las 5:30 de Salto y estuve compartiendo dormitorio hasta las 6:30 que me levanté para ir a Radio Sarandí (también estuvo en Canal 12). He consultado con el médico y me ha manifestado que tengo que hisoparme rápidamente y luego hacerme un segundo hisopado", indicó.

Pereira ya cursó la enfermedad infecciosa en mayo de este año y está vacunado contra el virus con tres dosis, pero igual deberá hacer cuarentena.

"Las posibilidades de que tenga COVID son mínimas, pero aún así entro en cuarentena, y acompañaré a Adriana como ella me acompañó a mí. Con los cuidados que hay que tener pero también con el amor que hay que dar. Ya avisé a las pocas personas con las que tuve contacto", indicó.

Debido al encierro, la agenda de Pereira se trastocará en los próximos días. "Es claro entonces que mi actividad de campaña no la voy a poder seguir desarrollando, manteniéndome en cuarentena por el tiempo que me indiquen", afirmó en el comunicado.

Además, le hizo una solicitud a los militantes de su partido: "Les pido a todos los frenteamplistas que hagan todos los esfuerzos, para que el Frente tenga el mayor apoyo popular y el domingo se sumen miles de voluntades, condición fundamental para fortalecer nuestro Frente y comenzar a volver".

En carrera a la presidencia del Frente Amplio también se encuentran Ivonne Passada y Gonzalo Civila.