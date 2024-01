A finales de enero comienza nueva campaña de vacunación anticovid en Uruguay; "hay una circulación de moderada intensidad", dijo Rando

Se hará en 124 puestos de vacunación, entre públicos y privados, en los mismos vacunatorios que se dispensan las vacunas habituales.

A finales de enero comenzará una nueva campaña de vacunación contra el Covid-19. Según informó este martes el Ministerio de Salud Pública (MSP), llegarán al país un total de 330.000 dosis de refuerzo, que estarán recomendadas para poblaciones específicas como mayores de 70 años, embarazadas y personas inmunodeprimidas. Esto en un contexto de circulación de “moderada intensidad” del virus.

“Tenemos una situación epidemiológica en Uruguay en la que hay una circulación de moderada intensidad y sostenida desde hace ya bastantes semanas. Si bien la circulación es moderada, no tenemos un número concreto de pacientes infectados porque no se hace el testeo sistemático de pacientes con sintomatología. Sí se hace la vigilancia centinela en diferentes puestos y los controles de las infecciones respiratorias graves”, explicó la ministra Karina Rando en conferencia de prensa.

“Si bien tenemos una circulación que es no baja, lo principal es que no tenemos un aumento de casos de pacientes graves, tenemos una enorme mayoría de pacientes que cursan la enfermedad de forma asintomática o con síntomas muy leves. A partir de 65-70 años es cuando los pacientes empiezan a tener una sintomatología más importante”, agregó.

Con este escenario, las vacunas que se darán a la población serán con “la misma tecnología que se ha utilizado hasta ahora de ARN mensajero” y “adaptadas para la cepa XBB, que es una de las que está circulando en este momento”. “Es una vacuna que tiene una cobertura importante para todas las cepas que circulan”, indicó Rando.

¿A qué poblaciones se va a recomendar la vacunación? "Para comenzar, los pacientes mayores de 70 años: ellos tendrán una recomendación explícita, independientemente de que tengan o no comorbilidades. Después, pacientes entre 50 y 70 años van a poder vacunarse si tienen alguna comorbilidad de la lista de enfermedades que pueden causar algún tipo de inmunodepresión, y no van a requerir certificado médico. Luego, en menores de 50 años no se recomienda esta vacunación, salvo en aquellos pacientes que tengan inmunodepresión severa y comprobada, por lo que se les pedirá un certificado médico que certifique eso. Las embarazadas serán vacunadas. Y pacientes con tratamientos de fármacos inmunosupresores también", señaló la ministra.

La población a la que estará destinada la nueva campaña de refuerzo

La nueva dosis de refuerzo contra el Covid-19 estará destinada a grupos poblaciones específicos, como fue en otros casos. Además, también se hará de forma escalonada por semanas, “de forma muy similar a la campaña de vacunación antigripal”, detalló el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, y remarcó que los detalles de cada grupo estarán publicados en listas en la web del MSP.

- El primer grupo inicia el 29 de enero: se vacunará en los establecimientos de larga estadía para personas mayores.

- El grupo dos será a partir del 1º de febrero: se comenzará con personas mayores de 80 años, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

- El grupo tres será a partir del 8 de febrero: personas mayores de 70 años y personas con síndrome de Down.

- El grupo cuatro será a partir del 14 de febrero: personas mayores de 50 años con comorbilidades.

“Esto se hará en 124 puestos de vacunación, entre públicos y privados, en los mismos vacunatorios que se dispensan las vacunas habituales. Se vacunará sin agenda, salvo que algunos puestos tengan agenda por un tema de orden interno. Se permitirá la vacunación a domicilio por parte de los prestadores de salud con el pago de un ticket. Y los ómnibus que vacunan en los barrios también funcionarán”, agregó Satdjian.

¿Por qué no se vacunará a menores de 50 años? “En el caso de que no tienen comorbilidades severas ni son inmunodeprimidos, se ve que están teniendo infecciones leves, no tenemos internaciones en CTI. Tienen una muy baja severidad en cuanto a los síntomas y, por lo tanto, hay que hacer un balance entre riesgo beneficio, y no justifica la vacunación a esta población”, respondió Rando.