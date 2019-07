A las 16:30 Daniel Martínez oficializará a Graciela Villar como su compañera de fórmula

View this post on Instagram

Después de conversar con diferentes integrantes de la Fuerza Política, con compañeras y compañeros militantes, referentes de la sociedad civil, amigas y amigos, inicié un proceso no sobre la base de nombres sino de criterios. Desde el principio tenía claro que quería elegir a alguien con experiencia parlamentaria o una persona innovadora con un perfil que permitiera retomar un vínculo que tiene que volver a florecer con el movimiento social. Nunca dudé que iba a ser una mujer, nunca y es el momento de la renovación de los liderazgos. En este proceso conversé con dos grandes mujeres; una de ellas, que tuve la suerte de conocer personalmente, es una compañera de gran sensibilidad social que quiero que trabaje con nosotros. Por otra parte, una compañera que conozco desde hace muchos años, con un gran compromiso militante durante la dictadura, comprometida con el movimiento sindical, que ha volcado su vida al trabajo con las poblaciones más vulnerables, de las poco conocidas por el gran público pero reconocida por quienes han recibido su solidaridad y compromiso permanente, Graciela Villar es la compañera con la que quiero transitemos este desafío. Bienvenida Graciela a #ElNuevoImpulso!