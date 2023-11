"A los frenteamplistas vengo a decirles que sí, que cuenten conmigo": Cosse anunció su precandidatura a la Presidencia

"Hoy más que nunca, nuestro pueblo necesita respuestas", apuntó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció este viernes su precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio para las elecciones de 2024. "A los frenteamplistas vengo a decirles que sí, que cuenten conmigo, sí compañeras y compañeros", manifestó en discurso.

Cosse eligió el Club Cordón para anunciar su precandidatura, acto en el que también participaron los otros tres precandidatos: el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el intendente de Salto, Andrés Lima, y el senador Mario Bergara.

"Hoy más que nunca, nuestro pueblo necesita respuestas. Necesita respuestas con hechos, no con relatos, no con declaraciones, sino con acciones. Necesita respuestas con acciones que además tienen que tener un gran abanico, acciones dirigidas al presente", expresó Cosse.

"Hay acciones para el presente, para la mañana siguiente y para el porvenir, eso es lo que nuestro pueblo necesita y para eso, la única fuerza política capaz de darle la repuesta a la gente es nuestro Frente Amplio", añadió.

Cosse destacó que el Frente Amplio "desde que nació" ha puesto por delante "el para qué" y "por eso nuestro frente Amplio se ha tomado el tiempo, la discusión y participación para tener un programa único, que yo creo que es un programa de valores". "El frente amplio es el único que le puede dar respuesta a la gente", apuntó.

"Este gobierno se preparó para ganar y sacar al Frente Amplio, pero no se preparó para gobernar. Y al no preparase para gobernar falta lo que viene pasando, falta rumbo y el gobierno se ha vuelto en un especialista en pretextos. Cuando no hay una respuesta para la gente, es culpa de los demás, tienen una especialidad en los pretextos, generalmente del Antel Arena", manifestó irónicamente. Es que desde su creación, el Antel Arena se ha puesto de ejemplo y comparaciones de parte de dirigentes políticos.