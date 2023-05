"A los varones que critican, por primera vez agregamos una mujer", dijo Silva tras polémica por retratos de Artigas, Varela y Compte y Riqué

El gremio de maestros indicó que la medida "es una señal de otro tiempo".

Una normativa aprobada en mayo por el Consejo Directivo Central (Codicen) indica que cada salón escolar "deberá contar con un retrato del general José Gervasio Artigas, de José Pedro Varela y de Enriqueta Compte y Riqué", informó este lunes el diario El Observador.

Esta iniciativa generó polémica en la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de Montevideo, que sostiene que la decisión "es una señal de otro tiempo".

"No encontramos la razón, más allá de que puede ser muy loable las figuras que representan estas personas. La historia no se enseña a través de figuras, sino por procesos", dijo a Telemundo Alfonso Larraya, dirigente de Ademu.

"No sé si corresponde que estén esas figuras en esos lugares. Los niños hoy en día tienen otro tipo de construcción de lo que es la historia. No nos oponemos, pero no vemos el sentido de lo que se quiere hacer", agregó.

A su vez, el exconsejero de Primaria Pablo Caggiani indicó que a la normativa le nota "olor a naftalina", consignó El Observador.

Ante esto, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, respondió: "A los varones que critican, por primera agregamos una mujer".

"Yo le pregunto a la gente, recordar a José Artigas y José Pedro Varela, ¿es olor a naftalina?", se cuestionó Silva en rueda de prensa y aseguró que eso es ir "al origen" de lo que ha sido la identidad nacional.

"Estamos recordando a quien fundó el primer jardín de infantes de Latinoamérica que nos hizo pioneros que fue Enriqueta Compte y Riqué. No va a estar solo Artigas y Varela, sino que va a haber una mujer y yo lo defiendo porque creo que uno tiene que saber de dónde viene y recordar sus orígenes para saber hacia donde va", subrayó.