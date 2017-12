La palabra de Rodolfo Nin Novoa:

Cuando se hizo la partición de Palestina en 1947 y se crearon los dos estado sy la intención era la coexistencia de dos estados que vivieran en paz y armonía, se determinó que Jerusalén iba a tener un estatus especial. Y siempre se tuvo de esa manera. En 1980 hay otra resolución de ONU que exhortaba a todos los países que tenían embajada en Jerusalén a que la trasladaran a Tel Aviv porque era una manera de mantener ese estatus administrado de una manera especial.

A mí me parece que el reconocimiento por parte de EE.UU. de que Jerusalén es capital de Israel es una medida innecesaria, que no contribuye y pone en mucho peligro las tratativas de paz y convivencia pacífica en una zona que ya está convulsionada. Lo que está en discusión son los arrebatos colonizadores de Israel, lo otro es la incapacidad de que Palestina sea un estado pleno hasta que no controle los movimientos terroristas, concretamente Hamas en la franja de Gaza.