A partir del lunes 31 estarán prohibidas la importación, venta y entrega de sorbitos de plástico

A partir del lunes 31 de enero entrará en vigencia la resolución que prohibió la importación, fabricación, venta y entrega de sorbitos de plástico.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo este lunes en rueda de prensa que "es una señal que marca el rumbo" en la gestión de residuos.

"Es una decisión que por un lado da respuesta a un reclamo concreto, de miles de firmas que me encontré cuando asumí como ministro por el impacto que genera en la fauna marina", explicó.

"Todo aquello que genera afectaciones al medioambiente, de cuyo uso uno puede prescindir, es deseable que lo deje de usar", indicó.

Peña señaló que esta medida no afectará a la mano de obra uruguaya porque no hay producción nacional de sorbitos. El ministro de Ambiente explicó que al fijar el marco normativo se previó un período de adaptación, permitiendo la comercialización de los utensilios ya comprados. No obstante, luego del 31 no podrán comprar más.