A pesar de que Alejo Umpiérrez dijo que no debatiría con Fernando Pereira, el presidente del FA irá este viernes a Rocha

Explicó que, a su entender, no puede dejar "tirado" a los medios del interior que ya habían organizado el encuentro.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, tenían previsto debatir este viernes por la Ley de Urgente Consideración (LUC) de cara al referéndum del próximo 27 de marzo.

Sin embargo, hace algunas semanas Umpiérrez se bajó de la cita porque el presidente del FA no quiso confrontar ideas con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En ese momento, Pereira aseguró que prefiere debatir con quienes "hicieron la ley".

De igual forma, el dirigente de izquierda irá este viernes al departamento costero a pesar de que Umpiérrez ya dijo que no debatiría. "Iré solo y me harán una entrevista sobre la LUC", agregó.

Explicó que, a su entender, no puede dejar "tirado" a los medios del interior que ya habían organizado el encuentro. Recordó que el intendente no le dio ninguna respuesta de por qué no iría, pero aseguró que a los organizadores les dijo que la razón principal era la negativa de Pereira para confrontar con Mieres.

"Nosotros queremos debatir con quienes construyeron la ley. Quienes le prometieron la ciudadanía que iban a promover una ley de urgencia sin darle el contenido", sentenció.

Sobre principios del mes de marzo, Mieres respondió a Pereira que ha "puesto excusas todo el tiempo para no debatir". Contó que el pasado 2 de marzo en el Palacio Legislativo, minutos antes del discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, volvió a proponerle al presidente de la coalición de izquierda la posibilidad de debatir. Sin embargo, bajo los mismos argumentos le respondió que no.

"Yo a esta altura lo que siento es que Fernando Pereira arrugó", dijo el ministro.