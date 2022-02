¿A qué se debe la invasión de mosquitos en Montevideo y cómo actuar para evitar picaduras?

El director de la Salubridad de la IMM, Hugo Rousserie, sostuvo que se deben evitar las fumigaciones dado que eso genera resistencia en los insectos.

Las lluvias de los últimos días y el calor explican una nueva invasión de mosquitos que está azotando a Montevideo. El director de Salubridad de la Intendencia de Montevideo (IMM), Hugo Rousserie, explicó que "hay un aumento significativo de la población" de estos insectos.

Uruguay suele recibir un incremento de la cantidad de mosquitos en esta época del año, aunque Rousserie explicó que en este caso un factor que agravó la situación fue el calor en combinación con la humedad.

Por otro lado, en caso de estar cerca de una de estas invasiones, lo que se recomienda es no realizar fumigaciones "porque lo único que producen son individuos resistentes". Esto implica que en caso de que haya una epidemia de mosquitos, se genere resistencia a los insecticidas y pierdan eficacia. "Es como los antibióticos. El uso indiscriminado, lo único que produjo fueron bacterias resistentes", agregó Rousserie.

Desde la comuna capitalina se le pide a la población que elimine los focos de agua acumulada en los hogares, sobre todo para prevenir la presencia de aedes aegypti, más conocido como dengue.

También se recomienda el uso de repelentes para evitar las picaduras. "Un mosquito que no pica, al no tener sangre, los huevos no se desarrollan", y esto puede lograr que la invasión culmine antes de lo previsto.