A tres semanas de las elecciones del BPS: quiénes deben votar, cuáles son los candidatos y las multas por no sufragar

En la página web del BPS, mediante el nombre, apellido y cédula o credencial, se puede saber si la persona está habilitada y dónde debe votar.

El 28 de noviembre se realizarán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), unos comicios obligatorios que involucran a más de un millón y medio de uruguayos.

Se eligen los representantes de los pasivos, activos y empresas contribuyentes, en el directorio del BPS. Deberán votar jubilados y pensionistas, trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años y empresas contribuyentes.

La corte electoral informó que “se exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con 75 años cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el banco de previsión social”.

Quienes no voten son plausibles de multa. Los jubilados y pensionistas y los trabajadores que no voten tendrán una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales: $1.200

Las empresas recibirán una multa de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica.

Listas de trabajadores

Lista 11 del Pit - Cnt con la candidatura de Ramón Ruíz

La lista 16 por el movimiento Un solo Uruguay con Luis Lisboa

Listas de Empresarios

La lista 22 de Marcelo Ríos de varias gremiales empresariales

La lista 26 de José Pereira impulsada por “Un solo Uruguay”

Jubilados y pasivos