A un mes de la puesta en marcha del "plan", Ministerio del Interior dijo que realizó 82 allanamientos a bocas

“Aumentó la eficacia y efectividad en más de dos dígitos”, dijo el director nacional de Policía, pero no especificó a qué periodo se refería.

La cúpula del Ministerio del Interior y la Policía Nacional presentó este jueves los primeros resultados de la denominada “fuerza de tareas del área metropolitana de lucha contra el microtráfico”, el “plan” que el ministro Luis Alberto Heber le presentó al presidente Luis Lacalle Pou en mayo cuando se registraba una sucesión de homicidios.

“Mes a mes informaremos los avances”, introdujo Heber en la conferencia de prensa, en la que se presentaron datos de allanamientos, detenciones e incautaciones en Montevideo, San José y Canelones, pero no se brindó comparación con los meses anteriores a la implementación del plan.

Mario D´Elia, jefe de Policía de Montevideo, contó que en este mes hubo 82 allanamientos a bocas de venta de droga, generando 89 detenciones. De estos, el 69% fueron condenados.

Los allanamientos se dieron en Ciudad del Plata y San José de Mayo (San José), Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz y Ciudad de Canelones (Canelones) y Peñarol, Villa Española, Cerro, Conciliación y Centro (Montevideo).

Se tapiaron en este periodo 11 bocas de venta de droga.

En estos operativos se decomisó más de nueve kilos de cocaína (valor de US$ 180.000), diez kilos de pasta base (US$ 66.000), cinco kilos de marihuana (US$ 7.600) y drogas sintéticas (150 gramos de éxtasis y 25 cartones de LSD).

Además, se incautaron $1.819.000, 13 armas y 10 vehículos, que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

Telemundo consultó a las autoridades sobre las cifras de meses anteriores, para comparar con los datos desde la implementación de la “fuerza de tareas”, y el director nacional de Policía, Diego Fernández respondió: “Aumentó la eficacia y efectividad en más de dos dígitos. La primera evaluación es positiva”.

Telemundo volvió a preguntar sobre datos concretos y a qué aplicaba el aumento en “más de dos dígitos”, pero Fernández indicó: “Los periodos de análisis para valorar adecuadamente un política que emana de una línea estratégica, un mes no es suficiente. El promedio de allanamientos diario fue 2.7. Supera en mucho a lo que hacíamos anteriormente. Quizá en tres meses podamos dar una cifra exacta, cifra que no puedo dar en este momento”.