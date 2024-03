"A un próximo gobierno no le niego mi nombre para cumplir la misión que sea": Heber dijo que aceptaría volver a ser ministro del Interior

"Al final llegué a tener una conexión con la institución policial, con los policías, que realmente me dio mucha satisfacción", señaló el senador nacionalista.

El senador nacionalista y exministro Luis Alberto Heber afirmó este lunes que estaría dispuesto a volver a ser titular del Ministerio del Interior en un eventual nuevo gobierno de la coalición.

Heber estuvo al frente del Ministerio del Interior entre mayo de 2021 y noviembre de 2023. Llegó a esa cartera tras el fallecimiento del entonces ministro Jorge Larrañaga y dio un paso al costado tras las repercusiones del denominado “caso Marset” -la polémica por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset-.

Este lunes, en entrevista con el programa Desayunos Informales, Heber fue consultado sobre dónde se siente más a gusto como político, si en el Parlamento como senador o al frente de un ministerio -en el gobierno de Luis Lacalle Pou estuvo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas antes de pasar a Interior-.

“En la actividad política uno tiene el objetivo de transformar, y el cargo ejecutivo es muy atractivo, porque se tiene la capacidad de cambiar, de construir. La discusión es en el Parlamento, y me gusta confrontar ideas, pero me gusta más hacer. Por eso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quizás me sentía más realizado. ¿Por qué? Porque se ven las obras, se tocan. Ahora cuando ando y veo la cantidad de obras que hay en todo el país, muchas de ellas las soñé en el Presupuesto, las financié, las discutí con la oposición. Después pasó la fatalidad que pasó con Jorge y uno es parte de un equipo, y si se tiene que poner los guantes e ir a atajar al arco, hay que hacerlo”, afirmó.

Con ese escenario, Heber fue consultado sobre si le gustaría volver a un ministerio en el futuro: “Por supuesto que sí”, respondió.

¿Y si el ofrecimiento fuese para volver al Ministerio del Interior? “Al final llegué a tener una conexión con la institución policial, con los policías, que realmente me dio mucha satisfacción, el generar un equipo para los desafíos que teníamos por delante”, respondió Heber, y ahondó: “Yo a un próximo gobierno de coalición y eventualmente del Partido Nacional no le niego mi nombre a quien lo requiera para cumplir la misión que sea”.

Así las cosas, Heber señaló que no se arrepiente de haber aceptado ese cargo sino que, “al revés, es parte de un orgullo”. No obstante, reconoció que “indudablemente tuvo un desgaste político al frente del Ministerio del Interior”. “Me fui tres meses antes por presión política. (José) Mujica dijo que es una máquina de picar carne, pero yo fui, y eso lo veo como una actitud de desprendimiento de lo individual y trabajar en lo colectivo”, señaló.

“Creo que genera mística el hecho de que pertenezco a un sector que no cuida las caras o los perfiles; al revés, nos dicen ‘andá a pelear a la peor trinchera, vamos a atacar el principal problema que tiene el país’, y vamos. Y creo que los resultados no son malos, podrían ser mucho mejores. Sigue siendo el principal problema”, afirmó.