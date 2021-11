Abdala apuntó contra la "ley ferrocarril" en relación a la LUC y aseguró que "la cancha está flechada" a favor de la patronal

El nuevo presidente del Pit-Cnt afirmó que "la Ley de Urgente Consideración sesga la vara para la patronal abiertamente".

El día después de resultar electo como nuevo presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala fue entrevistado en Telemundo.

El representante de la central sindical apuntó contra la Ley de Urgente Consideración promovida por la coalición. "El gobierno metió una ley ferrocarril de casi 500 artículos bajo el estrecho marco de un formato de urgente consideración, que está previsto para algo urgente. Eso ha inhibido el propio debate parlamentario", aseguró.

"A mí no me lo contaron. Yo estuve 15 minutos y casi nos corren porque no les daba la agenda", agregó.

En materia de relaciones laborales Abdala consideró que "Uruguay ha sido recontra reconocido en el mundo" por aplicar que en concepto que "en caso de duda me pongo a favor del obrero" y que "la Ley de Urgente Consideración sesga la vara para la patronal abiertamente". "Es anticonstitucional lo que hicieron con la LUC", afirmó el presidente del Pit-Cnt.

"La Constitución dice en Uruguay se reconoce el derecho de huelga y se puede reglamentar la huelga, garantizando su efectividad, sobre eso no dicen nada. Quieren reglamentar las ocupaciones pero reglamentan la huelga en general", agregó.

"El equilibrio está marcado a favor del patrón. Han habido conflictos absolutamente pacíficos y civilizados donde con la excusa de la Ley de Urgente Consideración el Ministerio de Trabajo se llenó de reclamos para que desalojen carpas de movilización de trabajadores. Flechó la cancha al revés. Si hay tan poco acuerdo en el Consejo de Salarios es porque la cancha está flechada. Eso no es bueno para la democracia", consideró Abdala.