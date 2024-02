Abdala dijo que Manini "hace una apología del golpe de Estado" y que el Pit-Cnt no tiene "la culpa de que les esté yendo mal en las encuestas"

El presidente de la central sindical dijo este jueves en rueda de prensa que están "consternados" con los dichos de Manini y aseguró que "el Pit-Cnt no tiene que mostrar a nadie credenciales democráticas"

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, aseguró que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, " hace una apología del golpe de Estado" luego que éste afirmara que la central sindical se encuentra dentro de una lista de “instituciones antidemocráticas” con “altísima incidencia” en el país y que las Fuerzas Armadas significan para ellas un “freno” para eventuales "desbordes".

Abdala dijo este jueves en rueda de prensa que están "consternados" y aseguró que "el Pit-Cnt no tiene que mostrar a nadie credenciales democráticas". Afirmó que el sindicalismo demostró durante la dictadura "su profunda vocación democrática al punto de jugarse la vida para que todo el mundo pueda tener libertad de expresión y pensamiento y acción aunque pensaran distinto que las ideas del movimiento obrero".

"Es gravísimo", aseveró Abdala. Y reafirmó que Manini "no enmienda la plana con las cosas que dice ahora porque en realidad está haciendo apología de un golpe de Estado y al parecer en su concepción las Fuerzas Armadas son una reserva que podría en algún momento desarrollar un actitud golpista".

Tras las declaraciones de Manini publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, que fueron hechas en el marco de un encuentro partidario, el senador cabildante se rectificó y dijo que el Pit-Cnt "como institución no es antidemocrática", pero "tiene elementos que tienen poco apego a la democracia".

"Realmente todo el sistema político debería pronunciarse, especialmente sus socios del gobierno", expresó Abdala. Y luego siguió: "Naturalmente el movimiento sindical no es candidato a la elección, es un movimiento social. Nosotros no tenemos la culpa de que les esté yendo de repente mal en las encuestas".

Abdala dio por terminado el tema. "No vamos a darle mucho más a un debate que realmente no pasa por las preocupaciones que tiene la gente que es el trabajo, el salario, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la salud; porque estamos nosotros jugando nosotros en una cancha grande que no merece bajar a ese nivel", cerró.