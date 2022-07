Abdala pidió "compensación" para trabajadores por pérdida salarial, pero Mieres desestimó la propuesta y lo llamó de "pícaro"

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, valoró como positivo el acuerdo entre COFE y el gobierno pero entiende que de cara al futuro tendrá que existir una "compensación" por lo perdido; Mieres aseguró que eso no pasa "en ningún país del mundo ni en Uruguay".

La semana pasada el gobierno selló un acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que incluye una fórmula para lograr la recuperación salarial de los trabajadores públicos. Esto busca paliar las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia, que llevó a que en los años 2020 y 2021 aumentaran los salarios por debajo del Índice de Precios del Consumo (IPC), provocando pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que está conforme con la negociación alcanzada pero plantea un desafío para adelante. "En los meses en que los trabajadores no cobraron el dinero que debían, ese dinero dinero no se recupera nunca más a no ser que en el futuro eso se reconozca y puedan los trabajadores tener una compensación", indicó el sindicalista. Agregó que seguramente en el futuro existan "reivindicaciones" para lograr este objetivo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, manifestó que es "pícaro lo de Abdala". Según el secretario de Estado, "en ningún país del mundo ni en Uruguay" se da que se pague el dinero que los trabajadores perdieron.

Mieres aseguró que en los gobiernos del Frente Amplio (FA) una vez que se "establecían los acuerdos (salariales) donde se volvía al nivel adquisitivo del comienzo, empezaba la bajada pero el pedacito que se bajó nunca se pagó, nadie te lo paga". "Ahora que no sea pícaro e invente diferencias para empeñar algo que es un gran acuerdo", dijo el ministro.