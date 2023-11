Abogado criticó a senador Da Silva por "atacar" a Balbi con su "verborragia descontrolada" y el legislador le respondió

“(Balbi) no actuó como abogado, actuó como un gestor de traficante de drogas", dijo Da Silva.

Las derivaciones del caso Marset no solo han tenido al gobierno nacional como protagonista. También ha habido otros actores en el escenario. Tal es el caso de quien fuera abogado del narcotraficante Sebastián Marset, Alejandro Balbi; pero también del senador nacionalista Sebastián Da Silva. Y al ruedo se ha sumado el abogado Pablo Donnángelo, quien criticó duramente al legislador por sus “ataques” a Balbi.

Balbi declaró el pasado lunes ante el fiscal Alejandro Machado en la causa que investiga la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset, en ese momento preso en Dubái. Balbi era el profesional que asesoraba a Marset y en ese entonces (noviembre de 2021) se reunió con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época, Carolina Ache, para consultar -según declaró ella en Fiscalía- por la fecha en la que saldría la valija diplomática hacia Emiratos Árabes Unidos con el documento.

Tras las renuncias en el gobierno por las derivaciones de este caso, el senador Da Silva afirmó la semana pasada: “Siempre es más fácil asumir el error desde el principio que dándole vueltas: la verdad que todos los episodios confirman que Alejandro Balbi le ganó al gobierno, nos ganó a todos”. "Él tenía un mandato de sacar un pasaporte, lo legal lo avalaba y se movió con expertise. Hizo que todo lo que pasó, pasara", dijo Da Silva.

Días después, Da Silva volvió a apuntar contra Balbi: “Su declaración habla de un gestor de traficantes de drogas. Obviamente yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla (...). La gente dice que el pobre narcotraficante tiene derecho a la asistencia. Hay que preguntarle el origen de los fondos. ¿De dónde te pagó, Alejandro Balbi, Marset? (...) ¿El abogado penalista de dónde saca la plata? ¿Por qué está mal preguntarle de dónde saca la plata?”.

Ante este escenario, el abogado Donnángelo escribió una carta en defensa de Balbi, en su rol de colega profesional. El texto, difundido este jueves por Informativo Sarandí, afirma ser “a propósito de las desafortunadas declaraciones del senador Da Silva respecto del colega Alejandro Balbi”.

“De manera cíclica, y a medida que las tensiones políticas aumentan debido a coyunturas embarazosas, el aparato político -unos u otros- suele despacharse a sus anchas contra la Justicia, cuestionando, en general sin conocer el expediente, lo resuelto por un magistrado judicial, lo decidido por un fiscal o, en el caso que motiva estas líneas, atacando a un abogado”, comienza diciendo, y agrega: “Los abogados en particular y la opinión pública en general tuvimos que soportar la temeridad con la que un senador de la República descalificó de forma desapacible a un abogado defensor, menospreciando su actividad profesional. Lo del senador Da Silva es un ataque directo a un colega, el Dr. Alejando Balbi, y, por elevación, a toda la abogacía penal, desconociendo que la función del abogado en la búsqueda del valor justicia es insustituible en un estado de derecho, con lo cual reconocer, proteger y promover el papel crucial de la profesión jurídica como pilar fundamental del Estado de Derecho y de la promoción y protección de los derechos humanos, se eleva a un valor esencial del sistema democrático”.

Con esto, Donnángelo consideró que Da Silva “no tiene derecho a hacer lo que hizo, flaco favor le hace a su investidura su verborragia descontrolada que nada aporta al debate sobre la cosa pública, como es su costumbre”.

“Si como todos pudimos ver el senador desconocía los alcances de las obligaciones de los abogados en el marco de la Ley Integral sobre Lavado de Activos, seguramente desconozca también -aunque no debería- que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados aprobados por ONU (1990) exige a los gobiernos que garanticen que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; pueden viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”, agregó.

“El ataque directo de un miembro del gobierno a un abogado defensor no es propio del sistema republicano y democrático de gobierno; y tolerar este tipo de acometida contra la función del abogado es augurio de un futuro ominoso que no podemos consentir”, concluyó.

Y la respuesta de Da Silva no se hizo esperar. “¿Qué es lo que me critica?”, se preguntó el legislador a través de su cuenta de Twitter.

“(Balbi) no actuó como abogado, actuó como un gestor de traficante de drogas. El pueblo uruguayo tiene la obligación de dar a conocer el origen de los fondos, una jubilada que vende un apartamento no puede depositar en su caja de ahorros ese dinero sin llevar una copia certificada de la venta. Dónde está la excepción? En los honorarios de los que defienden poderosos delincuentes. Ese es el dato y no el relato”, agregó.