Abogado de hombres investigados por golpiza a adolescente dijo que "no hubo ningún perjuicio gravoso"

Sebastián Serrón Bon pidió "bajar a tierra la amplificación que se ha hecho" del caso.

El abogado Sebastián Serrón Bon, que representa a los cuatro hombres emplazados por golpear, amenazar de muerte y atropellar a un adolescente en Pinares de Punta del Este, afirmó que "no hubo ningún perjuicio gravoso" para la parte denunciante.

"Después de que se suscitan los hechos, de forma inmediata inmediata hubo un diálogo, se pidieron disculpas; creo que hubo intención de reparar el daño", indicó el defensor a Telemundo. Este martes, la fiscal de Maldonado Ana Rosés entrevistará a la víctima, a su padre y a su pareja.

Dada la conmoción pública que generó el caso a partir de la denuncia pública del padre, Pablo Romero, Serrón Bon pidió "bajar a tierra la amplificación que se ha hecho" del mismo.

"A nuestro juicio no amerita. Incluso se ha politizado el derecho penal. He visto comentarios en redes para un lado y para otro que no corresponden. Hay que ser muy criterioso cuando se habla con la prensa", expresó.

"Como abogado de los hoy denunciados, queremos transmitir que estamos a disposición de los denunciantes y pedir disculpas, en caso de que entiendan que se han visto perjudicados o agraviados", agregó.

Serrón Bon expresó "plena confianza" en la Justicia y en la Fiscalía.