Abogado denuncia estafa en la que se hacen pasar por él, dicen tener datos sobre la persona y piden dinero para evitar instancia penal

El abogado Ignacio Durán presentó una denuncia en el Departamento de Delitos Tecnológicos de Interpol por una maniobra de estafa en la que alguien se hace pasar por él y se comunica con personas que estuvieron en alguna instancia policial o judicial para decirles que tiene información sobre ellos y que, a cambio de dinero, se puede evitar una instancia penal.

“Intentaron estafar a tres personas. Pero fue una sola persona la que giró dinero. Las otras fueron asesoradas en tiempo y forma y pudieron evitarlo”, apuntó el abogado en entrevista con Telemundo.

Según narró Durán, fue a través de colegas suyos que se enteró que alguien estaba utilizando su foto de WhatsApp y que se hacía pasar por él. “Decían que poseían información sobre denuncias o ciertos problemas en los que las personas estarían metidas, y pedían dinero a cambio de no seguir adelante con una instancia penal”, apuntó.

En ese sentido, el abogado remarcó que la mayor preocupación está en que esta maniobra implicaría la filtración de información sensible, ya sea a nivel policial como de Fiscalía.

“Preocupa que no son personas al azar, preocupa que son personas que alguna vez pasaron por una seccional o por Fiscalía. Es información que se está filtrando”, dijo, y ahondó: “Hubo una persona que primero consultó a su abogada, y ella me consultó a mí, y le avisó que era una estafa. La segunda persona no tuvo esa oportunidad y le llegó a girar dinero. Están manejando información que es confidencial, por eso estaría bueno que la investigación vaya a fondo. Se están contactando con personas que tienen problemas judiciales o que están por ir a alguna instancia judicial, utilizan información sensible para estafarlos”.

Hasta ahora se han contactado con personas “que han tenido o tienen denuncias en calidad de denunciantes o denunciados”. “Valiéndose de esa información piden dinero a cambio de no seguir adelante con el tema penal”, detalló.

En un caso anterior, explicó Durán, la operación fue rápidamente desarticulada. “La vez anterior pasó lo mismo, pero la Policía llegó rápidamente a esta persona, que estaba en un módulo del Comcar. Esa vez dieron rápidamente con la señal del teléfono. En este otro caso me dicen que también puede ser rápido porque utilizaron una señal que es de un abonado de Uruguay, entonces facilita las cosas”, apuntó.

Con este escenario, el abogado exhorta “a que si alguien le llega a pasar algo similar, que consulte con su abogado de confianza”.