Abrieron llamado para que 10 médicos se establezcan en localidades del interior, pero solo se presentó un profesional

El único profesional que se presentó al llamado trabajará en Andresito, Flores.

En noviembre de 2021 se presentó el Programa de Medicina Rural, una iniciativa del diputado frenteamplista Alfredo Fratti que contó con el aval del entonces ministro del Salud Pública Daniel Salinas. Se llevaría a cabo en conjunto entre ASSE, la Universidad de la República, intendencias y agrupaciones médicas.

La primera medida sería -como plan piloto- radicar a 10 médicos en localidades del interior, para lo que se abrió un llamado a cargo de la Facultad de Medicina, que trasladaría la selección a Asse para que se encargara de los contratos.

Sin embargo, al llamado solo se presentó un interesado que cumplía con los requisitos, quien finalmente se instaló en Andresito, Flores. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, adjudicó el bajo interés a las características del llamado y dijo que la institución devolverá la partida de $18 millones no ejecutada a rentas generales.

"Sabíamos que era muy difícil dado algunos elementos y aristas del llamado. Por ejemplo, la disponibilidad de horario respecto al sueldo y la residencia durante cinco días de lunes a viernes, lo que presupone mudarse al ámbito rural. Hay que atender que lo que precisa la gente es un equipo de salud radicado en la zona porque las cosas pasan cuando pasan, no hay horario específico para las urgencia y emergencias", dijo a Telemundo Ramón Soto, de la Sociedad de Medicina Rural.

En este sentido, consideró que el salario del profesional "no estaba acorde a la responsabilidad y el trasiego" que implica para los profesionales.

"Pero se viene trabajando en armar otras cosas como puede ser cargos de alta dedicación. A nuestro entender, tienen que involucrarse otros actores como los prestadores privados, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Udelar. No es solo mandar un médico que no conoce el lugar, la cadencia de una zona. Si no logra un buen vínculo se va a terminar yendo", cerró Soto.