Abulafia reflexionó tras no haber recibido el certificado de idoneidad: “Estaba convencido de que lo iba a aprobar”

"De idoneidad no se habló mucho. Más que nada de temas personales", afirmó el excandidato a la presidencia de la AUF.

Ninguno de los candidatos que pretendían acceder a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) logró obtener el certificado de idoneidad que emite la Conmebol. Frente a esta situación, Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo quedaron inhabilitados para postularse en los comicios.

En este sentido, Abulafia comentó:

“Estaba dentro de lo previsible. Yo me sometí a determinadas reglas, las acepté, y acepto el resultado. Honestamente, cuando yo me presenté a candidato a presidente de la AUF no sabía de este examen. Esto del examen surgió después y voluntariamente me presenté convencido que lo iba a aprobar. Entendieron que no y respeto la decisión.

De idoneidad no se habló mucho. Más que nada de temas personales. Yo aclaré mis temas con respecto a las empresas que manejé, pero son temas de varios años atrás. También acepté las condiciones y dentro de lo que firmé ellos tenían el derecho a fallar como fallaron.

No pedí explicaciones ni las voy a pedir. No se dio lo que imaginaba, pero respeto la decisión. Se termina una etapa. Trabajé muchos años en el fútbol. Uno no puede ir en contra de la realidad”.