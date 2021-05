Accidente en ruta 10: murió una niña de nueve años

Los bomberos debieron rescatar a la menor y a su padre, que fue dado de alta.

Una niña de nueve años murió en un accidente de tránsito en la noche de este viernes entre dos autos que circulaban por la ruta 10, a la altura del kilómetro 228.

El conductor de uno de los vehículos pretendió ingresar a un establecimiento, pero no encontró la entrada debido a la niebla. Por eso pretendió hacer una maniobra, aunque no se percató de que otro auto venía en el mismo sentido y no pudo evitar chocarlo.

Los bomberos debieron rescatar a la niña y a su padre. Él fue dado de alta; la niña falleció poco después. El conductor del otro auto también está fuera de peligro.