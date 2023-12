Acosta y Lara propone eliminar ministerios como Milei en Argentina: "La gestión tiene que ser distinta", aseguró

"Yo generaría el Ministerio de Gestión Humana y generaría un Ministerio de Producción y Sustentabilidad", adelantó el precandidato colorado.

El precandidato Guzmán Acosta y Lara dijo en entrevista con Telemundo que en el Partido Colorado es necesaria "una renovación" y que justamente eso es lo que él propone. "Fuimos los primeros en largar y lo que queríamos era que hubiera competencia", sostuvo.

"El Partido Colorado en los últimos años se ha quedado sin candidatos o cuando tiene un candidato se va. Yo creo que era importante que existiera una renovación y acá estamos", afirmó. "Somos los únicos que no integramos las viejas estructuras, que nos independizamos y que no vamos a ir a consultarle a (Julio María) Sanguinetti qué tenemos que hacer".

"Apostamos a la pluralidad de ideas y que el que gane invite al segundo para la fórmula para dar las garantías que en el partido no se arreglan las cosas en un cuarto secreto", adelantó Acosta y Lara. "Creo que la fórmula sale no por un tema de género, sino por las mayorías que indican los partidos políticos", agregó.

Sobre el expresidente Sanguinetti recordó que lo acompañó durante muchos años, pero "todo tiene su etapa" y "hay que saber cuándo retirarse". En este sentido, dijo: "Alguien le tenía que decir hasta acá llegamos".

"Apoyamos este gobierno, pero eso no quiere decir que no quiera cambios en la coalición. Nos olvidamos de la clase media", reconoció. "Quiero que la gente sienta que el Estado no es un socio caro y que no le da oportunidades", opinó.

Por otro lado, propuso eliminar ministerios como el presidente argentino Javier Milei. "He estado con él cuando algunos lo miraban en forma crítica, aclaro que hay en cosas que no coincido. Pero sí en lo que coincido es en el tema del tamaño del Estado", indicó.

"¿Te parece que Uruguay puede seguir teniendo 14 ministerios? Yo creo que es una mala gestión y además es una visión del pasado de la estructura del Estado", indicó.

¿Por qué quiero crear un Ministerio de Gestión Humana? Porque El Estado "retrocedió en algunos lugares", las personas "no pueden acceder a los servicios" y "no hay una planificación coordinada mediante una hoja de ruta clara y concreta".

"Yo generaría el Ministerio de Gestión Humana y generaría un Ministerio de Producción y Sustentabilidad. Saco Salud Pública porque lo metería dentro de una secretaría de Gestión Humana, saco Educación y Cultura, Medio Ambiente, Vivienda y Turismo", adelantó.

Consideró, asimismo, que el presidente Luis Lacalle Pou "es muy personalista y cuando uno tiene un socio lo tiene que integrar y apoyar". Y agregó: "La coalición va a evolucionar".

"El Partido Colorado va a marcar mucho más que una transformación educativa. Nos quedamos con propuestas por el camino", expresó.