Actuaciones sobre amenazas de muerte a Jorge Díaz se suspendieron

El recurso de inconstitucional al Código del proceso Penal será elevado a la Suprema Corte de Justicia y por eso el juez decidió suspender las actuaciones hasta que el máximo órgano judicial se expida.

Viana argumentó la inconstitucionalidad afirmando que este código va a hacer desaparecer al Poder Judicial porque le da un poder extraordinario a lo que llamó “una agencia política del gobierno”, refiriéndose a la Fiscalía. “Me guste o no me guste el código, se debió reformar la Constitución. ¿Pero saben por qué no se quiso reformar? Porque reformar la Constitución significa hablar con el pueblo, explicarle al pueblo y que el pueblo decida”, dijo Enrique Viana, abogado del imputado.

La defensa del abogado imputado también estaba representada por Gustavo Salle. “Me voy con una enorme satisfacción de luchar por la Constitución de la República, luchar contra un Código foráneo, un Código que es fruto de la imposición imperial, un Código que nos afecta en nuestro sentir nacional”, agregó Salle.

Al inicio, la fiscal Mónica Ferrero, presentó sus argumentos para formalizar una audiencia en la que se imputa a un abogado el delito de amenaza especialmente agravado y tenencia de armas. Esto es por una llamada telefónica recibida en la Fiscalía el 18 de noviembre en la que una voz decía que el fiscal de Corte Jorge Díaz iba a morir en la calle. Luego de unos meses de investigación, se accedió a una llamada telefónica donde el imputado presuntamente conversa con otra persona donde da detalles de la amenaza que había hecho y las armas que poseía. En el allanamiento de este jueves también se encontraron dos armas, de las que el abogado no tiene registro y además con los signos de identificación suprimidos.

“Conocíamos esta estrategia, que lo único que tiene es un efecto dilatorio. Yo le solicité a mi patrocinado que no viniera a la audiencia. Vinimos a la audiencia sabiendo qué iba a pasar. Aquí se habló mucho del Código, la política, los nuevos órdenes mundiales. Se habló mucho de política, pero en un juzgado de lo que se tiene que hablar es de la comisión de delitos y de identificación o no de responsables”, dijo el abogado de Jorge Díaz, Jorge Barrera.