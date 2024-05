Acusación falsa contra Orsi: el precandidato afirmó que le "preocupa" la postura de Lacalle; "van a seguir provocándonos", apuntó Cosse

Los precandidatos frenteamplistas participaron de un acto conjunto en Maldonado.

Los precandidatos del Frente Amplio participaron en la noche del viernes en un acto conjunto en el departamento de Maldonado. Allí, Yamandú Orsi criticó al presidente Luis Lacalle Pou por su visión sobre la acusación falsa que recibió el precandidato, al tiempo que Carolina Cosse afirmó que desde el oficialismo “seguirán provocando” a la oposición durante la campaña.

En su discurso, Orsi agradeció al Frente Amplio y sus integrantes por el respaldo recibido desde que fue denunciado por una trabajadora sexual hasta el esclarecimiento del caso.

“Quiero agradecerle a todo el Frente Amplio por todo el aguante en estos meses con estas cosas feas que estuvieron pasando. Gracias al Frente, gracias a Fernando (Pereira), a la Mesa Política, al Secretariado, por estar siempre ahí, entendiendo de qué viene la cosa”, afirmó.

En tanto, Orsi cuestionó la reacción del presidente sobre el tema, luego de que varios dirigentes apuntasen que lo actuado por Paula Díaz y Romina Celeste fue en el marco de una operación política en contra del precandidato y que pudo haber habido más gente del sistema político implicada.

“Nos preocupa que el presidente se enoje y que piense que estos problemas que pasaron no son problemas políticos. Vaya si tiene temas para preocuparse y ocuparse como para todavía decirnos que esto no tiene nada que ver con la política”, afirmó Orsi.

“Cuidemos mucho a la democracia, está en nuestras manos hacerlo”, agregó el precandidato frenteamplista.

En tanto, Cosse consideró que dirigentes del gobierno “en vez de gobernar, hacen campaña”. “Y hace unos meses, arremetieron contra nuestro compañero Yamandú en algo más parecido a un escrache sin pruebas que a una denuncia seria. Y el Frente Amplio actuó rápida y claramente. Y por suerte ahora se aclaran las cosas, se hace claro el panorama. Lo que está más claro todavía es que Yamandú, ni Andrés, ni yo, ni ningún frenteamplista se va a dejar distraer”, apuntó.

“Cuando el humo se disipa, aparece la realidad. Van a seguir provocándonos. Me quisieron destituir de la intendencia, casi me inician un juicio político en el Senado. Se archivó la causa Antel Arena, pero el presidente se metió en la campaña, dijo que la reconsideraran al directorio de Antel. Pero no nos van a distraer”, agregó.