Ademu se comprometió a gestionar más cantidad de auxiliares y maestros itinerantes para la escuela nº196

Los padres de los alumnos asistieron con angustia y preocupación a la reunión con las autoridades de la escuela, inspectoras y representantes del gremio de maestros. Piden que haya gente atenta en puertas, baños y recreos.

“Las medidas que plantearon a mí me dan seguridad. Tengo hijos de 34 años que vinieron a esta escuela y nunca tuve un problema”, dijo una de las madres.

“Nos dijeron que ya habían puesto más gente para trabajar a partir del martes. Mi hija va a venir, voy a confiar en los maestros y en la escuela a ver si hay más seguridad”, contó otra de las madres.

Sabiendo que hay padres que no van a mandar a sus hijos hasta que no haya más seguridad, Ademu propondrá a Primaria no tener en cuenta esas faltas. El gremio de maestros pedirá también aumentar en forma transitoria la cantidad de auxiliares y maestros itinerantes. “A la familia del niño le decimos que cuenten con nosotros para lo que necesiten, siempre en un clima de respeto y tranquilidad, los maestros no somos enemigos de las familias, sufrimos al lado de ellos”, dijo Daysi Iglesias.