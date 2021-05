Sindicato de maestros se reunió con Cosse y planteó que se "revise" la presencialidad: "Así no se puede enseñar ni aprender"

"La intendenta mostró altísima sensibilidad, estaba conteste con mucho de los planteos”, aseguró Daysi Iglesias. La resolución de suspender o no la presencialidad no es de la comuna, sino de las autoridades nacionales.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió este viernes en el edificio del gobierno capitalino con dirigentes de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), que plantearon a la jefa comunal su intención de que se analice la situación de presencialidad de la educación en el departamento.

La secretaria general de Ademu, Daysi Iglesias, dijo a Telemundo que desde el sindicato se solicitó “que se revise la situación de la presencialidad que está en curso hoy, de los niños de inicial y de los alumnos de primero a tercero las escuelas tiempo completo y Aprender”.

“Se planteó la realidad funcional que estamos viviendo: Así no se puede enseñar ni aprender. La intendenta mostró altísima sensibilidad, estaba conteste con mucho de los planteos”, contó Iglesias, y aseguró que Cosse se comprometió a plantear la situación en el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) departamental e iniciar contactos con el Ministerio de Salud Pública. La resolución de suspender o no la presencialidad no es de la comuna, sino de las autoridades nacionales.

“Las cifras son realmente preocupantes. En jardines de infancia abiertos en Montevideo estamos con el 89% afectados con casos positivos en niños, auxiliares o maestros y hisopados y cuarentena. Y en las escuelas de tiempo completo hicimos un sondeo de 40 escuelas y las 40 resultaron afectadas”, aseguró Iglesias.

En las últimas semanas, otros intendentes han solicitado la suspensión de la presencialidad debido al deterioro de la emergencia sanitaria, a raíz de la pandemia de Covid-19.

En el caso de Paysandú, ayer las autoridades de la educación habilitaron esto, pero solamente "caso a caso", es decir, en función de cómo sea la situación en cada centro.

Iglesias se mostró contraria a este tipo de resoluciones del Codicen: “El caso a caso te lleva a la atomización. Desde nuestro punto de vista se necesita una medida que armonice el funcionamiento para evitar esta permanente angustia”.

En Salto, en tanto, tras un pedido del intendente frenteamplista Andrés Lima, a mediados de mayo sí se habilitó que no retomaran las clases presenciales los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria en el departamento, como estaba diseñado en un calendario divulgado días antes. Tampoco volvieron las escuelas de tiempo completo.