Adeom decidió continuar con el paro en la recolección de residuos; el gobierno evalúa decretar esencialidad

Comenzaron el paro el 31 de diciembre. Este jueves se cumple el cuarto día sin servicio por parte de los funcionarios municipales.

La asamblea estaba prevista para el miércoles pero se suspendió y el paro se extendió en primera instancia hasta el jueves 3.

Este jueves, reunidos en Asamblea, los funcionarios municipales decidieron que el paro en la recolección de basura continuaría hasta el viernes 4 inclusive. Mañana se reunirán a las 15:00 con autoridades de la Intendencia. Si continúan entendiendo que las respuestas son insuficientes, el paro podría continuar.

La Intendencia de Montevideo le pidió a Salud Pública que evalúe la situación sanitaria, el paso previo a decretar una eventual esencialidad. “Entendemos que no hay riesgo sanitario para la población”, dijeron desde Adeom al respecto.

Dora Lorenzo, prosecretaria de Adeom Montevideo, habló con Telemundo sobre la continuidad del conflicto: “los compañeros en Asamblea entendieron que la respuesta no contemplaba lo que eran los diferentes planteos que existen en limpieza. Por lo tanto, la Asamblea decidió realizar un cuarto intermedio manteniendo la medida del paro hasta la valoración de la reunión que tengamos mañana”.

Lorenzo explicó que la Asamblea les dio a los dirigentes la potestad de levantar el paro, dependiendo de los resultados de la reunión con las autoridades de la Intendencia. Si no, habrá una nueva asamblea pero aún no está determinado cuándo se realizará. “Tenemos claro que hay cosas que no se van a resolver mañana, sino que va a haber que sentarse a elaborar protocolos de actuación”, aseguró Lorenzo.