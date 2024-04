Adeom expulsó a Ripoll y cuestiona compra de celular con fondos del sindicato; "me expulsan porque soy militante del Partido Nacional", dijo ella

En este contexto, la Federación Nacional de Municipales emitió un comunicado en el que expresa su “total respaldo” a Ripoll e indica que no acepta “el relato” que promueve Adeom Montevideo.

Una nueva polémica se abrió en las últimas horas entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo y la exsecretaria general de ese colectivo y actual dirigente nacionalista, Valeria Ripoll: el sindicato municipal resolvió expulsarla y ella afirma que no “no tuvo derecho” a un “debido proceso”.

En febrero, Adeom resolvió suspenderle los derechos como afiliada al sindicato a Ripoll. ¿Con qué argumento? Indicaron que la decisión estuvo basada en una resolución del año 2019, que la propia Ripoll dictó, que suspende los derechos de afiliado a las personas que pasan a ocupar cargos políticos o de particular confianza -esto luego de la exdirigente sindical se incorporase al Partido Nacional y en favor de la precandidatura de Álvaro Delgado-.

Ahora, en las últimas horas Adeom resolvió expulsar definitivamente a Ripoll del sindicato. Así lo recoge la memoria política de Adeom publicada en las últimas horas y votada en asamblea del sindicato.

En esa memoria y balance indican que además de la situación de suspensión de derechos, otra razón que lleva a considerar la expulsión de Ripoll fue “la adquisición de un celular de uso personal de Ripoll a través de la cuenta corriente de Adeom con Antel”.

“La adquisición de un teléfono celular de alta gama desde el contrato corporativo de Adeom con Antel por parte de la exsecretaria general (Valeria Ripoll) en enero de 2023 no pasó inadvertido al colectivo de afiliados. Fue un tema que despertó alarma y motivo de debate en los meses posteriores, destinando incluso un Consejo Ejecutivo Extraordinario en Marzo 2023 para el análisis de lo sucedido. Además de ser un punto controversial previo al acto eleccionario, por las distintas posturas que originó. Es un hecho que no debemos de pasar por alto en una asamblea de memoria y balance, para que esta situación no se vuelva a repetir y no haya ningún miembro del ejecutivo que pueda tomar por sí solo la decisión de adquirir algún bien de uso personal en nombre de Adeom”, indica la resolución de Adeom.

Tras proponer la “la evaluación de la expulsión de Valeria Ripoll como afiliada a Adeom”, el balance del sindicato municipal de Montevideo entiende que la ahora dirigente nacionalista “incurrió en una conducta moral y gremialmente irresponsable al hacer uso y abuso de su rol como secretaria general de Adeom para soluciones a través de una línea crediticia del sindicato que representa formalmente con la empresa Antel una situación estrictamente personal y discrecional”.

La reacción de Ripoll y el apoyo de la Federación Nacional de Municipales

Tras conocerse lo sucedido, Ripoll se expresó este sábado a través de sus redes sociales.

“Me enteré por mensajes de compañeros y por la prensa que me expulsaron de Adeom… soy la única afiliada a la que nunca la convocaron, ni escucharon, no tuve derecho a debido proceso, no pude dar mi versión ni defenderme”, apuntó.

“Primero me suspendieron, presenté recurso que no respondieron, no pusieron mi suspensión como punto en el orden del día como marca el estatuto, así que suspendida no podía ir. Dijeron públicamente que habían irregularidades financieras en mi gestión y se aprobó el balance. Dijeron que tengo un cargo político y no lo tengo, dijeron que habían irregularidad en mi gestión en la Federación Nacional de Municipales de Uruguay y ellos mismos Adeom Montevideo votó a favor de la memoria y el balance de la federación en diciembre del 2023”, agregó.

Y específicamente sobre el tema del celular, indicó: “Hablan de un celular... soy la única en 15 directivos que se compra y paga su celular, el resto se los compra Adeom. En resumen que fue lo que hice y porque me expulsan? Porque soy militante del Partido Nacional”.

“Y para tapar que llevan 8 meses hablando de Valeria Ripoll mientras la IM se ahorra el dinero que tendrían que estar cobrando los trabajadores municipales por el convenio que yo misma firmé, hacen los mandados, son compañeros de partido y ayer partieron a otro sindicato más. En una asamblea con paro, menos de 200 personas en 6400 afiliados....”, concluyó Ripoll.

En este contexto, la Federación Nacional de Municipales emitió un comunicado en el que expresa su “total respaldo” a Ripoll e indica que no acepta “el relato” que promueve Adeom Montevideo.